Dr. Oetker verkauft Bankhaus Lampe an Hauck & Aufhäuser

BIELEFELD (dpa-AFX) - Dr. Oetker trennt sich vom konzerneigenen Bankhaus Lampe. Das teilte die Unternehmensgruppe am Donnerstag in Bielefeld mit. Käufer ist die Bank Hauck & Aufhäuser mit Sitz in Frankfurt. Zum Verkaufspreis der 1852 gegründeten Privatbank Lampe wurden keine Angaben gemacht. Es entstehe nun eine der führenden deutschen Privatbanken mit 1400 Mitarbeitern und einer Bilanzsumme von 10 Milliarden Euro. Die bisherigen Namen sollten erhalten bleiben.

"Mit dem Zusammenschluss setzt Hauck & Aufhäuser seinen Wachstumskurs fort. Wir stärken mit Bankhaus Lampe unsere bestehenden Geschäftsfelder", sagte Michael Bentlage, Vorstandsvorsitzender von Hauck & Aufhäuser, laut Mitteilung.

Der Oetker-Konzern hat 2018 mit knapp 15 000 Beschäftigten 7,1 Milliarden Euro mit Lebensmitteln, Getränken, Hotels, Chemie und Bankgeschäften umgesetzt. Seit Jahren wird der Konzern umgebaut. 2017 trennte sich Dr. Oetker von der Container-Schiffart. Für 3,7 Milliarden Euro übernahm der dänische Marktführer Maersk Hamburg-Süd von den Ostwestfalen, die mit diesem Schritt rund die Hälfte ihres Umsatzes einbüßten./lic/DP/eas