Dr. Ramez Elgammal von der Coretec Group wird als Referent für die ALD/ALE 2021 ausgewählt

The Coretec Group, Inc. (OTCQB:CRTG) (das „Unternehmen“) ist stolz darauf, bekannt geben zu können, dass Dr. Ramez Elgammal, Vizepräsident für Technologie bei The Coretec Group, ausgewählt wurde, um auf der 21. internationalen AVS-Konferenz zur Atomlagenabscheidung (ALD 2021) mit dem 8. internationalen Workshop zum Atomlagenätzen (ALE 2021), der nächsten Monat stattfindet, einen Vortrag zu halten.

Die ALD/ALE-Konferenz ist in der Branche weltweit als die wichtigste Veranstaltung für den Austausch über den neuesten Stand der Technik anerkannt und wird von vielen Halbleiterunternehmen und unterstützenden Partnern, einschließlich Spezialgas- und Anlagenlieferanten, besucht. Der Abstract von Dr. Elgammal wurde aufgrund seines außergewöhnlichen Wissens über innovative Wege zur Herstellung von hochreinen Siliziumschichten bei niedrigen Temperaturen unter Verwendung von konstruierten Siliziummolekülen angenommen.

Abstract von Dr. Elgammal: Wege zu neuartigen dielektrischen und halbleitenden Bauelementen unter Verwendung von Cyclohexasilan (Routes to Novel Dielectric and Semiconductor Devices Using Cyclohexasilane) – Montag, 28. Juni 2021, 19:00 Uhr (MESZ) als Teil der Session: AF1: Vorstufen und Chemie: Vorstufendesign, neue Vorstufen, Prozessentwicklung.

„Ich fühle mich geehrt, dass ich ausgewählt wurde, um unsere Vision des Potenzials von Cyclohexasilan als herausragende Silizium-Vorstufe für die Verwendung in Atomlagenabscheidungsprozessen, die bei der Herstellung von mikroelektronischen Geräten verwendet werden, zu erläutern. Angesichts des Bedarfs und der Nachfrage nach leistungsfähigeren Bauelementen auf Basis von Silizium und Silizium-Dielektrikum erwarten wir, dass unser Cyclohexasilan große Verbesserungen bei der Herstellung und der Leistung gegenüber den etablierten Silizium-Precursors bietet“, sagte Dr. Elgammal.

Dr. Ramez Elgammal ist Senior Research Associate an der University of Tennessee, wo er ein breites Spektrum an Projekten im Bereich der Energiespeicherung und energieerzeugenden Geräte einschließlich Brennstoffzellen, Durchflussbatterien und Lithium-Ionen-Batterien leitet. Er hat über 40 Publikationen und Konferenzberichte veröffentlicht und 7 Patente angemeldet. Dr. Elgammal erwarb seinen M.Sc. in angewandter Physik und seinen Ph.D. in Chemie am California Institute of Technology (Caltech) als Rosen-Stipendiat und hat einen Ehren-B.S. in Chemie von der Central Michigan University, wo er ein Centralis-Stipendiat war.

Über The Coretec Group, Inc.

Coretech Group, Inc. entwickelt ein Portfolio an technischem Silizium zur Verbesserung von energieorientierten Branchen, darunter Batterien für Elektrofahrzeuge und Endverbraucher, Festkörperbeleuchtung (LED) und Halbleiter sowie volumetrische 3D-Displays und druckbare Elektronik. Die Coretec Group bedient die globalen Technologiemärkte in den Bereichen Energie, Elektronik, Halbleiter, Solar, Gesundheit, Umwelt und Sicherheit.

Weitere Informationen finden Sie auf www.thecoretecgroup.com. Folgen Sie The Coretec Group auf Twitter und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Erwartungen von The Coretec Group in Bezug auf die zukünftigen Auswirkungen auf das Betriebsergebnis des Unternehmens beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und können Risiken und Ungewissheiten beinhalten, von denen einige außerhalb unserer Kontrolle liegen. Solche Risiken und Ungewissheiten sind in den von uns bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen ausführlicher beschrieben. Da die Informationen in dieser Pressemitteilung Aussagen enthalten können, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und sich jederzeit ändern können, können die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Wir verpflichten uns nicht, spätere Korrekturen von zukunftsgerichteten Aussagen bekannt zu geben. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren irgendeines Unternehmens dar.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210524005827/de/

Firmenkontakt:



The Coretec Group, Inc.

Lindsay McCarthy

info@thecoretecgroup.com



+1 866 916-0833

Ansprechpartner Medien:



The Coretec Group, Inc.

Allison Gabrys

media@thecoretecgroup.com



+1 866 916-0833