DRÄGERWERK - Aktie bleibt im Bullenlager

Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz - WKN: 555063 - ISIN: DE0005550636 - Kurs: 75,000 € (XETRA)

Die Drägerwerk-Aktie bildete nach dem Tief aus dem Dezember 2020 bei 60,70 EUR einen Doppelboden aus. Diesen vollendete der Wert am 15. April mit dem Ausbruch über die Nackenlinie bei 72,20 EUR. Anschließend scheiterte die Aktie am Widerstand bei 78,20 EUR und setzte an die Nackenlinie des Doppelbodens zurück. Diese Marke testete der Wert inzwischen 2mal von oben. In den letzten drei Tagen löste er sich von dieser Unterstützung.

Neue Rally wohl schon angelaufen

Die Aufwärtsbewegung in der Drägerwerk-Aktie ist intakt. Das rechnerische Ziel aus dem Doppelboden liegt bei 85,88 EUR. Die nächste wichtige Hürde liegt bei 89,10 EUR. In diesen Bereich zwischen rechnerischem Kursziel und nächster wichtiger Hürde könnte die Aktie in den nächsten Wochen ansteigen. Ein stabiler Rückfall unter 72,20 EUR wäre allerdings ein Verkaufssignal und würde auf einen erneuten Test des Unterstützungsbereichs um 60,70 EUR hindeuten.

Drägerwerk

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)