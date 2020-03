DRÄGERWERK - Alles fällt, nur eine nicht!

Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz - WKN: 555063 - ISIN: DE0005550636 - Kurs: 60,850 € (XETRA)

Die Drägerwerk-Aktie war seit November eine der langweiligsten Aktien am deutschen Markt und pendelte sich seitwärts ein. In der vergangenen Woche kam es dann zum Rückfall auf neue Jahrestiefs, der kurze Ausbruch aus der Seitwärtsrange wurde aber sofort wieder aufgefangen. Die Aktie startete schließlich eine dynamischen Rallybewegung, während der Markt massiv in die Tiefe rauschte. Bereits Mitte der Woche gab das Unternehmen bekannt, dass die Produktionskapazitäten für Atemschutzmasken voll ausgelasteten seien. Die Angst vor einer Ausweitung der Coronavirus-Epidemie scheint die Käufer zu locken: Während das Gros der deutschen Aktien fällt, ist die Drägerwerk-Aktie stark gefragt.

Charttechnisches Kaufsignal lädt ein

Die Aktie springt mit dem heutigen Anstieg aus der Seitwärtsrange der vergangenen Monate nach oben hinaus, womit ein charttechnisches Kaufsignal ausgelöst wird. Die starke Eröffnung wird intraday abverkauft, der Wert setzt bis ans Ausbruchslevel bei 58,50 - 59,00 EUR zurück. Von hier aus wäre der Start einer neuen Aufwärtswelle möglich, bei 73,00 - 73,20 und 81,00 - 81,30 EUR liegen die nächsten Hürden als Aufwärtsziele.

Im besten Fall wird das Ausbruchslevel nicht mehr nachhaltig unterschritten, wobei erst ein Rückfall unter den EMA50 per Tagesschluss das bullische Szenario aushebeln würde. Fällt die Aktie unter 53,80 EUR zurück, drohen Abgaben bis 47,20 - 47,60 oder 43,26 EUR.

Drägerwerk Vz Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)