Drägerwerk erhöht nach starkem Auftragswachstum das Kapital

Frankfurt (Reuters) - Der wegen der Corona-Pandemie stark ausgelastete Medizintechnik-Hersteller Drägerwerk nimmt neues Kapital auf.

Der Hersteller von Beatmungsmaschinen und anderen Geräten für die Intensivmedizin teilte am Montag mit, er wolle bis zu eine Million Vorzugsaktien an institutionelle Anleger ausgeben, was rund 5,6 Prozent des Grundkapitals entspreche. Vorstandschef Stefan Dräger und die Dr. Heinrich Dräger GmbH wollten sich an der Kapitalerhöhung beteiligen. Der Platzierungspreis werde voraussichtlich am Dienstag bekannt gegeben. Im ersten Quartal hatte das Unternehmen 117 Prozent mehr Aufträge verbucht als im Vorjahreszeitraum.