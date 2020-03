Drägerwerk schüttet eine unveränderte Dividende aus

Die Drägerwerk AG aus Lübeck (ISIN: DE0005550636) wird eine Dividende je Stammaktie von 0,13 Euro (Vorjahr: 0,13 Euro) und je Vorzugsaktie von 0,19 Euro (Vorjahr: 0,19 Euro) ausbezahlen. Damit bleibt die Dividende im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Beim derzeitigen Aktienkurs von 53,15 Euro je Vorzugsaktie liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 0,36 Prozent. Die Hauptversammlung des im SDAX gelisteten Konzerns findet am 8. Mai 2020 statt.

Den Umsatz steigerte Dräger im Geschäftsjahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um 7,2 Prozent auf 2,78 Mrd. Euro (2018: 2,6 Mrd. Euro). Währungsbereinigt nahm der Umsatz um 5,9 Prozent zu. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ist auf 66,6 Mio. Euro gestiegen (2018: 62,6 Mio. Euro). Die EBIT-Marge lag unverändert bei 2,4 Prozent. Der Jahresüberschuss betrug 33,8 Mio. Euro (2018: 34,9 Mio. Euro).

Dräger erwartet im Geschäftsjahr 2020 einen währungsbereinigten Umsatzanstieg in einer Spanne zwischen 1,0 und 4,0 Prozent. Die EBIT-Marge erwartet Dräger in einer Bandbreite zwischen 1,0 und 4,0 Prozent. Neben gesamtwirtschaftlichen Risiken bestehe durch den aktuell grassierenden Corona-Virus zusätzliche Unsicherheit, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Allerdings verzeichnet Dräger durch die Entwicklung auch eine kurzfristig erhöhte Nachfrage an persönlicher Schutzausrüstung sowie Beatmungsgeräten für die Intensivstation.

Dräger ist ein Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen beschäftigt weltweit mehr als 14.800 Mitarbeiter. Knapp 71 Prozent der Stammaktien sind im Familienbesitz.

