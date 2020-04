Drägerwerk will Jahresprognose anheben – Die Anleger lässt das kalt – Die gesamte Krisen-Performance ist dennoch beachtlich

Der Lübecker Medizintechnik-Hersteller Drägerwerk hat im Zuge der Coronavirus-Krise seinen Auftragseingang drastisch steigern können und erwägt deshalb eine Anhebung seiner Jahresprognosen.

Drägerwerks Produkte sind nun essenziell

Im ersten Quartal seien Aufträge im Volumen von knapp 1,4 Milliarden Euro eingegangen, das sei währungsbereinigt ein Plus von rund 117 Prozent zum Vorjahreszeitraum, teilte der im TecDax gelistete Konzern am Mittwochabend mit. Gefragt seien etwa Beatmungsgeräte, Patientenmonitore und Verbrauchsmaterial für die Behandlung von Covid-19-Patienten. Ein Großteil der Aufträge solle noch 2020 ausgeliefert werden. Dafür würden derzeit in verschiedenen Bereichen die Produktionskapazitäten erhöht.

Der Umsatz sei im ersten Quartal um etwa 7,1 Prozent auf rund 640 Millionen Euro gestiegen. Die Bruttomarge sei von 42,3 auf 44,2 Prozent geklettert. Der Verlust (Ebit) sei auf 0,6 Millionen Euro von 10,7 Millionen Euro vor Jahresfrist verringert worden. Aufgrund der sehr dynamischen Entwicklung beim Auftragseingang „ergeben sich für Dräger sehr gute Chancen, das bisher geplante Umsatz und Ergebnisniveau deutlich zu übertreffen“, hieß es weiter. Man werde die Erwartungen für 2020 nach Vorlage der Halbjahresergebnisse konkretisieren.

Das Unternehmen kündigte zudem an, die Kündigung weiterer Genussscheine zu prüfen. Dazu würden verschiedene Finanzierungsoptionen geprüft. „Diese schließen eine Erhöhung des Vorzugsaktienkapitals ein“, erklärte Drägerwerk.

Aktie trotzdem schwach

Die Anleger konnte die Ankündigung trotzdem nicht vom Hocker hauen. Nach anfänglichen Kursgewinnen von in der Spitze 3,4 Prozent haben die Papiere ins Minus gedreht. Zuletzt gab der Kurs um 1,7 Prozent auf 83 Euro nach.

Ein Händler monierte, dass das Unternehmen zwar höhere Jahresziele in Aussicht gestellt habe, sich aber erst mit den Halbjahreszahlen hierzu näher äußern wolle. Zudem seien die Aktien bereits sehr gut gelaufen. Auch die Aussagen zu einer möglichen Kapitalerhöhung via Vorzugsaktien zur Finanzierung der Kündigung von Genussscheinen sind nur vage geblieben.

Dennoch gehört Drägerwerk weiterhin zu den Top-Performern der Krise am Aktienmarkt. Schaut man sich die Kursentwicklung aus Sicht von drei Monaten an, steht dort ein Plus von über 50 Prozent. Vergleicht man Drägerwerk mit einigen anderen Highflyern der letzten Wochen, zeigt sich umso deutlicher, wie stark der Medizintechnik-Spezialist durch die derzeitige Krise navigiert.

Auch der Onlineanbieter für Medikamente, Shop Apotheke, konnte von den Ausgangsbeschränkungen stark profitieren, genauso wie der Online-Tierbedarfshänder Zooplus, der heute mit über 10 Prozent im Plus liegt, und das Lieferservice-Unternehmen Hellofresh. Alle waren in den letzten Wochen mit die stärksten Profiteure am deutschen Aktienmarkt.

