Draghi gewinnt auch zweites Vertrauensvotum - Weg für Regierung frei

Rom (Reuters) - In Italien hat der neue Ministerpräsident Mario Draghi auch die zweite Vertrauensfrage in der Abgeordnetenkammer überstanden.

Am Donnerstagabend votierten 535 Politiker für Draghis Kabinett und 56 dagegen. Damit nahm der ehemalige EZB-Präsident die letzte Hürde für seine Regierung. Er hatte in der Nacht bereits die Vertrauensfrage im Senat überstanden. Draghi war am Wochenende von Präsident Sergio Mattarella als Ministerpräsident vereidigt worden. Sein Kabinett hatte Draghi bereits Ende vergangener Woche vorgestellt. Außenminister bleibt Luigi Di Maio von der 5-Sterne-Bewegung. Das Wirtschafts- und Finanzministerium geht an Daniele Franco, den Generaldirektor der italienischen Notenbank.