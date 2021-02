Draghi - Kampf gegen Corona-Pandemie hat höchste Priorität

Rom (Reuters) - Der neue italienische Ministerpräsident Mario Draghi hat in seiner ersten Rede vor dem Senat den Kampf gegen die Corona-Pandemie zur höchsten Priorität seiner Regierung erklärt und um Vertrauen geworben.

Er spüre den Schmerz derer, die unter dem Wirtschaftseinbruch in Folge der Pandemie litten, sagte Draghi am Mittwoch in Rom. Er kündigte eine Reform des Steuer- und Justizsystems sowie der öffentlichen Verwaltung an und warb um Vertrauen für seine Regierung der nationalen Einheit. "Ohne starke Unterstützung des Parlamentes kann die Regierung keinen Erfolg haben", sagte der frühere EZB-Präsident. Dass die Abgeordneten das Vertrauen aussprechen galt als sicher, da Draghi sich die Unterstützung der Parteien von links bis rechts bereits gesichert hat.

Draghi, der am Wochenende von Präsident Sergio Mattarella vereidigt wurde, benötigt das Vertrauen der Abgeordneten in beiden Kammern des Parlamentes. Nach dem Senat spricht er am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Auch dort wurde erwartet, dass die Abgeordneten ihm das Vertrauen aussprechen und die neue Regierung damit ihre Arbeit aufnehmen kann.