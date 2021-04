Dream Advisors erwirbt zwei Logistikimmobilien in der wirtschaftsstarken Region Ulm

Im Rahmen zweier Transaktionen, hat Dream Advisors zwei weitere neuwertige Immobilien für ihr wachstendes Portfolio in Deutschland erworben.

Dream kauft ein „State-of-the-Art” Distributionszentrum mit direktem Anschluss an die Autobahn A8 im etablierten Gewerbegebiet Ulm-Nord. Das Gebäude besteht aus rd. 5.000 m2 Lager-, Büro- und Schulungsfläche und ist langfristig an einen Einzelnutzer vermietet. Darüber hinaus hat Dream ein hochwertiges und langfristig vermietetes Lager- und Produktionsgebäude in Herbrechtingen im Rahmen einer Sale-and-Leaseback-Transaktion erworben. Die Immobilie befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Autobahn A7 und verfügt über zukünftiges Entwicklungspotential.

„Die beiden modernen und hochwertigen Immobilien liegen strategisch günstig an einem der am meisten frequentierten Autobahnkreuze Deutschlands und bieten den Nutzern entsprechende Wettbewerbsvorteile. Damit sind sie eine ideale Ergänzung zum wachstenden Cluster innerhalb des Dream Portfolios in der Region Ulm und Augsburg“, erklärt Matthias Femes, Director Investments von Dream Advisors.

Über Dream Advisors:

„Dream Advisors ist mit dem an der Börse in Toronto gelistetem Dream Industrial REIT (DIR) (TSX: DIR.UN) verbunden. Aktuell besteht das Portfolio des REIT‘s mit einem Gesamtwert von €2,2 Milliarden und einer vermietbaren Fläche von mehr als 2,6 Millionen m2 aus 182 Objekten in den wichtigsten Märkten in Kanda, den USA und Europa. Darüber hinaus ist Dream nicht zuletzt durch den Dream Global REIT, der zuletzt an den Börsen in Frankfurt und Toronto gelistet war und über ein Volumen von rd. €4.3 Milliarden verfügte, im europäischen Markt etabliert.

In 2020 hat der Dream Industrial REIT 42 Industrie- und Logistikimmobilien in einem Volumen von rd. €300 Millionen durch 13 individuelle Transaktionen in Deutschland und den Niederlanden erworben. In 2021 wurden, inklusive dieser beiden Transaktionen, vier Immobilien in einem Gesamtwert von rd. €100 Millionen erworben.

Dream Advisors plant für das Jahr 2021 zahlreiche Ankäufe in Europa. Dream Advisors wurde bei den Transaktionen in Deutschland von Greenberg Traurig (rechtlich) und Duff & Phelps REAG (technisch) beraten.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210401005362/de/

Matthias Femes

mfemes@dreamadvisors.com