In unserer dieswöchigen Ausgabe fragen wir nach den umstrittenen Corona-Bonds, Chancen in der Chemiebranche und was Herr Bernecker sich mit den Cash-Reserven von Warren Buffett kaufen würde.

onvista-Redaktion: Aufgrund der aktuellen Not ist ein altes Thema wieder auf den Tisch gekommen: Corona-Bonds. Was halten Sie von diesem Instrument? Sind Corona-Bonds notwendig um beispielsweise Italien vor dem Schlimmsten zu bewahren? Und wären solche Bonds vielleicht sogar eine interessante Anlage für Investoren?

Eurobonds sind Coronabonds mit anderen Namen, die den Traum aller Südländer darstellen: Das Geld beschaffen wir uns im Markt, die Haftung ist vertraglich geregelt, z. B. 22 % für Deutschland, – aber am Ende wären die Deutschen für alles der geeignete Schuldner. Damit wären diese Bonds die wichtigsten Bonds im Euroraum: Höhere Rendite und eine Bonität nahe an der von Deutschland. Wer unbedingt Italien und die anderen Mittelmeeranrainer retten möchte, kann mitspielen. Italien kommt von seinem Schuldenberg (2,4 Bio. €) ohnehin nie regulär runter. Dafür gibt es den Begriff „hair cut“, der vermutlich rd. 20 % betragen wird. Es träfe ohnehin nur die Italiener, weil 90 % aller Staatsschulden im eigenen Land platziert sind.

onvista-Redaktion: Zuletzt hat die Baader Bank eine Empfehlung für einige Titel der Chemiebranche ausgesprochen, darunter Covestro und Lanxess. Die nächsten zwei Monate würden zwar hart, gesunde Bilanzen und starke Barmittelzuflüsse würden aber Solidität versprechen. Zudem sollen die Dividenden im Sektor nicht gefährdet sein. Wie sehen Sie die Chancen für den europäischen Chemiesektor?

Die Empfehlungen der Baader Bank sind nachvollziehbar. Covestro und Lanxess sind die Mid Caps der deutschen Chemie und haben eine hohe Abhängigkeit vom Öl – sowohl für Zwischen- wie Finalprodukte. Lanxess-Chef Zachert konnte dies in den vergangenen zwei Jahren gut verarbeiten; Covestro fiel unter den Tisch, nachdem der Chef das Weite suchte und der neue Chef nun die Suppe auslöffeln muss. Beide sind jedoch finanziell in der Lage, daraus etwas zu machen. Im Windschatten des langsam steigenden Ölpreises müsste dies gelingen. Beide sind kein Super-, aber ein brauchbares Investment, eben Mittelklasse.

onvista-Redaktion: Zum Schluss mal eine andere Frage: Viele in der Finanzwelt blicken nun auf Warren Buffett und seinen nächsten Schritt. Da er mehr als 100 Milliarden Dollar auf der hohen Kante hat, rechnen einige damit, dass er bald auf Einkaufstour gehen wird. Welches Unternehmen würden Sie sich denn mit solch einem verfügbaren Betrag kaufen?

Warren Buffett investierte stets in das, was er verstand. Vor 30 Jahren war das Coca-Cola und Ähnliches. Sein letztes großes Investment in Apple beruhte auf umfangreicher und sehr guter Beratung (eigene Aussage). Warren Buffet wird deshalb nicht mehr in die Oldies, sondern in die Zukunft investieren. Selbst ein Investment von 10 % an Tesla (10 % aller Aktien oder 10 Mrd. $) traue ich ihm zu. Für die Digitalisierung gilt für ihn: Nicht derjenige ist ein Investment, der dies aufbaut, sondern derjenige, der davon profitiert. Das führt zu dem Gedanken rund um den Begriff KI. Wie immer mache ich das Gleiche: So wie Warren Buffett sich entschied, spielten wir mit.

Vielen Dank für Ihre Antworten!

