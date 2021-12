Drei Fragen an Bernecker: Die US-Notenbank strafft die Zügel, wird es jetzt unbequem? Wie sind die Chancen bei Daimler Truck und Formycon?

In unserer heutigen Ausgabe fragen wir nach einer Einschätzung zum Fahrplan der US-Notenbank, zu den Chancen von Daimler Truck und ob man bei Formycon noch aufspringen sollte.

onvista-Redaktion: Die FED wird nun die Zügel ordentlich straffen und beschleunigt das Tapering – bereits im März 2022 könnte es beendet sein. Auch die Zinsen sollen schneller angehoben werden, sobald das Tapering durch ist. Keine Liquidität mehr und kostspieligere Kredite – führt für die Wirtschaft damit überhaupt noch ein Weg an der Rezession vorbei? Und ist sie vielleicht auch notwendig?

Die Fed hat entschieden und klare Signale vorgegeben. Die schrittweise Verteuerung der kurzen Zinsen entspricht dem Modell von 2004/2007. Damals wurden in Minischritten von 0,25 %-Punkten 18-mal die Zinsen hintereinander angehoben, meist im zwei- oder drei Wochen-Rhythmus. Dadurch stiegen die kurzen Zinsen von rd. 2 % auf 6,4 % und die langen Renditen von rd. 4 bis 5,5 %. Daraus entstanden wiederum weder eine Konjunkturbremse noch eine Börsenbremse. Der S&P als größter und schwerster Index der Welt gewann in dieser Zeit rund 30 %. Das ist ein angemessenes Tempo. Also: Ab jetzt zählen Fakten und Zahlen und nicht permanente Zufuhr neuer Liquidität. Das Einzige, was sich ändert, ist die Einschätzung von Sektoren oder Unternehmen, je nach Qualität und aktueller Bewertung. Dazu gehören markante Korrekturen und andererseits nachvollziehbare Kurssteigerungen. Die erste Reaktion der Märkte sowohl in New York als auch in Frankfurt am Donnerstag war deshalb richtig.

onvista-Redaktion: Das deutsche Biotech Formycon hat ein vielversprechendes Anti-Covid-Medikament in der Pipeline. So langsam werden auch die Anleger auf die Aktie aufmerksam – jetzt noch schnell aufspringen?

Biotech und Impfprodukte sind zurzeit eine schwierige Wette in der Abschätzung der nachhaltigen Qualität der Produkte in ihrer Wirkung und teilweise Akzeptanz. Ein Blick auf die Marktkurse von Biontech, Pfizer und Moderna genügt, um dies zu belegen. Die bisher bekannten Erfolge von Formycon wurden bislang umfangreich eingepreist, aber bedürfen noch ihrer sachlichen Bestätigung. Bis dahin schaue ich zu.

onvista-Redaktion: Daimler Truck ist unter dem Jubel der Anleger an die Börse gestartet – wie sehen Sie die Ausgliederung? Ist Daimler Truck ein vielversprechender Wert?

Siemens bleibt das Vorbild für alle großen Konzerne, wie man aus Schwerfälligkeit Leichtigkeit macht. Das Stichwort für alle ist jeweils: Kleiner werden, effizienter werden, kreativer werden, um zu ordentlichen Bewertungen zu gelangen. Das gilt nun auch für Daimler Truck in Konkurrenz zu Traton und im LKW-Markt zu Volvo oder Paccar. Der Chef persönlich erläuterte dies in mehreren Interviews. Im LKW-Business dominieren die Zyklen, das lässt sich nicht ändern. Aber beide Deutschen haben die Chance, mit ihrer hervorragenden Qualität Anschluss an die anderen zu finden. Maßstab dafür ist Volvo. Das geschätzte Potenzial liegt zurzeit bei 20 %.

Allen Lesern wünsche ich auf diesem Wege eine frohe Weihnacht, eine ruhige Zeit zu viel Überlegungen oder auch Diskussionen im Kreise der Familie und Freunden und natürlich einen glatten Sprung ins neue Jahr. Bis zur ersten Januarwoche, goodbye!

Ihr

Hans A. Bernecker

Foto: Bernecker

www.bernecker.info

