In unserer heutigen Ausgabe fragen wir nach der neuen Strategie der US-Notenbank, der Psychologie, die hinter Aktiensplits steckt, ob Tele Columbus mit der Rückehr in den SDax eine neue Chance erhält und ob der E-Autobauer NIO einen Wettbewerbsvorteil mit dem neuen Batterie-Leasing-Modell hat.



onvista-Redaktion:Wie ist Ihre Einschätzung zur Entscheidung der FED?

Die US-Notenbank ändert ihren Denkansatz für die Beurteilung der Inflationsrate als Grundlage für ihre eigene Geld- und Zinspolitik. Statt einer festen Orientierung an 2 % Inflation geht es um die jeweils flexible Einschätzung der aktuellen Inflationslage als Mittelwert verschiedener Indikatoren. Das hat eine Ähnlichkeit mit den Denkansätzen der Bundesbank in früheren Jahren, die es ihr erlaubte, jeweils alle vier oder sechs Wochen eine korrigierte Einschätzung vorzutragen und daran ihre entsprechenden Schritte dem Markt vorzugeben. Es ist eine Abkehr von einer starren zu einer flexibleren Politik in Sachen Zinsen und Geldmenge.

onvista-Redaktion: Wie bewerten Sie die Psychologie von Aktiensplits wie jetzt bei Apple oder Tesla? Kann das ein maßgeblicher Kurstreiber sein, oder ist die Wirkung zu vernachlässigen?

Tesla und Apple sind zurzeit die Ausnahme von der Regel. Das Splitting der Kurse ist ein Teilaspekt überzogener Erwartungen. Ähnliches hatten wir vor vielen Jahren in Deutschland mit dem schönen Begriff „Gratisaktien“. Das hatte vor der Kurskorrektur eine ähnliche Wirkung. Ab Montag beginnt dann die Prüfung dieser Erwartungen. Immerhin: Gestern avisierten Analysten in New York schon mal Tesla-Kurse von 2.500 Dollar. Damit wäre Tesla so viel wert wie alle Autobauer zusammen.

onvista-Redaktion: Tele Columbus ist in den SDAX zurückgekehrt. Die Corona-Krise hat das Unternehmen laut eigener Aussage kaum getroffen, doch es gibt eine Menge hausgemachter Probleme. Kann das Comeback in die DAX-Familie dennoch für Schub sorgen?

Tele Columbus ist eine Strategiefrage. Zwei Großaktionäre, United Internet und Rocket, vertreten die eine Sicht, Luca Pesarini bzw. Ethenea die andere. Kern der Sache ist: Der Teilverkauf von Netco ist der springende Punkt, der eine wesentliche Entschuldung für Tele Columbus brächte. Darüber wird umfangreich gerätselt, aber noch nicht entschieden.

Gelingt dieser Verkauf zu einem angemessenen Preis, errechnet sich ein umgelegter Wert für Tele Columbus von angeblich zwischen 4,50 bis 6 Euro. Das sind erheblich mehr als aktuell 3,50 Euro. Also insgesamt eine interessante Spekulation, aber in der richtigen Dimension: Ein Marktwert von rd. 450 Mio. Euro für die norddeutsche Kabeladresse ist nicht sonderlich aufregend.

onvista-Redaktion: Der chinesische Elektroautobauer NIO hat zuletzt ein interessantes neues Geschäftsmodell vorgestellt: Kunden können die Wagen erwerben, ohne sich die teure Elektrobatterie kaufen zu müssen. Stattdessen kann man sie leasen – und soll so einen enormen Kostenvorteil erhalten. Bietet das NIO vielleicht einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil?

Der chinesische E-Mobilbauer NIO ist der aktuell neueste Mitspieler im internationalen E-Mobility-Geschäft. Zwei weitere meldeten sich mit den Namen XPeng und Li Auto. Damit wird das Bild umso interessanter wie wilder. Wirklich erstaunlich ist, wie viel Geld diese Neuemissionen einspielen. Aus einem Mittelzufluss von 1,3 Mrd. Dollar wurden schon mal Börsenwerte von 11 Mrd. Dollar. Alle schreiben rote Zahlen und ich bekomme dabei rote Ohren. Immerhin: Die Chinesen haben Mut, sind risikobereit und am Ende auch erfolgreich. Wer unbedingt mitspielen will, riskiert einen kleinen Betrag, um dabei zu sein. So ähnlich wie bei Tesla, siehe oben.

Diese Denkweisen sind in Deutschland unüblich. Amerikaner und Chinesen denken nun mal nach vorne. Wohl wissend, dass darin stets ein Risiko liegt, aber auch entsprechende Chancen. Übertreibungen gehören dazu, die anschließend korrigiert werden, aber der Trend bleibt bestehen.

