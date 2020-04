In unserer heutigen Ausgabe fragen wir nach der Eröffnung der Berichtssaison durch die US-Banken, sowie der Lage der Deutschen Bank und ob das Wettrennen im Autosektor um Elektromobilität neu gemischt wird.

onvista-Redaktion: Die Berichtssaison ist eröffnet und die großen US-Banken haben ihre Zahlen veröffentlicht. Große Rückstellungen für gefährdete Kredite haben dabei die Gewinne schmelzen lassen – nicht unerwartet – Was aber auffällt: JPMorgan musste rund 8,3 Milliarden Dollar zurücklegen, rund fünfeinhalb Mal so viel wie ein Jahr zuvor. Die Bank of America hat mit 4,8 Milliarden ebenfalls deutlich draufgelegt. Mit 937 Millionen Dollar hat zwar auch Goldman Sachs die Sicherungen vervierfacht, jedoch ist das deutlich weniger als bei der Konkurrenz – Ist Goldman einfach besser aufgestellt?

Alle Banken der Welt müssen Abschreibungen oder Rückstellungen auf Kredite in Rechnung stellen. Entscheidend wird sein, ob es tatsächliche Kreditausfälle gibt und/oder deutliche Verlängerungen von Krediten mit Hilfe der Institutionen in jedem Land. In Deutschland sind die Kredithilfen der KfW im aktuellen Volumen von ca. 70 Mrd. € für mehr als 500.000 Antragsteller ein solches Kriterium. Die Amerikaner verkraften Kreditausfälle aus eigener Kraft. Dafür erhalten sie jedoch von der Fed umfangreiche Kreditlinien, fast unbegrenzt. So auch jetzt. Fest steht für alle: Das Bankenjahr 2020 wird ein riesiges Verlustjahr. Wenn Goldman Sachs deutlich weniger Ausfälle befürchtet, so liegt dies am Geschäftsmodell als Investmentbank und nicht als normale Kreditbank wie die anderen.

onvista-Redaktion: Was ist in diesem Umfeld von der Deutschen Bank zu erwarten? Werden die wegen der Pandemie wohl notwendigen höheren Rückstellungen und weiteren negativen Effekte den großen Umbau- und Rettungsplan am Ende gefährden?

Die Deutsche Bank wird erhebliche Kreditrisiken berücksichtigen müssen. Dafür ist ihre Kapitalbasis jedoch ausreichend groß und hier gilt schon die erwähnte zusätzliche Hilfe von Bund und KfW für Überbrückungsfinanzierungen. Die bisher bekannten Größenordnungen rechtfertigen die Annahme: Keine Bank in Deutschland steht vor einer Schalterschließung, um es ganz grob zu formulieren.

onvista-Redaktion: Noch eine Frage zur Autobranche: Der Shutdown trifft die Autobauer besonders hart. Viel Kapital für die eigentlich ausgerufene Elektro-Offensive wird da wohl vorerst nicht übrig bleiben, da die Prioritäten sich verschoben haben. Anleger haben das offenbar als Grund genommen die Tesla-Aktie wieder stark nach oben zu schießen – Viele sehen jetzt nämlich eine Stärkung von Teslas Wettbewerbsvorteil. Haben sich die Bedingungen im Wettlauf um die Zukunft der Elektromobilität durch die Krise zu Gunsten Teslas geändert, was meinen Sie?

Die internationale Autoindustrie steht vor einer besonderen Herausforderung. Alle mussten ihre Produktion deutlich reduzieren und nun kommt es darauf an, wer als erster Flagge zeigt und die Produktion wieder hochfährt, um spätestens ab dem Sommer voll lieferfähig zu sein. Die Chinesen sind bereits dabei. Tesla ist für alle eine Art Pilotunternehmen, die versuchen werden, mit neuen Modellen oder ergänzender Technik ihre Pilotfunktion zu unterstreichen. Der erste Deutsche ist bereits ab Montag dabei: VW fährt die Produktion des E-Autos in Zwickau wieder hoch. Wer ist der nächste? In einer solchen Konstellation eines zusammengebrochenen Marktes kommt es ähnlich wie vor 11 Jahren darauf an, die Leaderposition in diesem Markt zu demonstrieren. Die Wettbewerbsbedingungen haben sich nicht geändert. Nur: Der Erste, der den Finger hebt, ist in der Wahrnehmung auch der Erste.

