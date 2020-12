In unserer letzten Ausgabe für dieses Jahr fragen wir nach einem Ausblick für das Jahr 2021 und auf welche Chancen und Gefahren Anleger achten sollten.

onvista-Redaktion: Impfstoff-Hoffnungen, Konjunktur-Hilfspakete und die Grüne Wende, aber auch weitere Pandemie-Sorgen, Rezessionsängste und politische Instabilität. Was erwarten Sie für die Finanzmärkte im Jahr 2021?

Das Jahr 2020 endet so, wie es begonnen hat. Nämlich mit einem DAX-Stand bei rd. 12.000 bis 13.000 und – gemessen an den Umfragen wie Einkaufsmanagerindex, ifo etc.- mit einem Rückstand um 5 - 6 %. Im neuen Jahr steht ein neues Thema an: Wie entwickeln sich die Wirtschaften in den einzelnen Ländern nach einer Pandemie? Diese Herausforderung gab es noch nie. Dafür gibt es geschichtliche Erfahrungen: Nach einer solchen Krise entsteht eine besondere Dynamik in der Psychologie der Menschen oder der Gesellschaft, woraus in der Regel eine fast doppelt so hohe Dynamik entsteht, wie sie vorher üblich war. Vergleichbar der Aufbauzeit nach einem Krieg. Das ist nicht schön zu vermerken, aber Realität. Entsprechend entwickeln sich die Märkte.

onvista-Redaktion: Immobilien, Aktien, Anleihen, Gold, Bitcoin, Sachwerte – Wenn Sie ein Asset aussuchen müssten, mit welchem würden Sie durch das kommende Jahr gehen?

Unter den genannten Umständen gewinnen die Sektoren, die diese Dynamik repräsentieren. Hinter Aktien stehen Unternehmen und hinter jedem Unternehmen Menschen mit ihrem Ehrgeiz, mit dem Wissen und der zitierten Dynamik. Mediummärkte wie Bitcoin oder bedingt auch Gold haben ihren Zusammenhang mit den verfügbaren Geldvolumina in der Welt. Diese Volumina haben sich überproportional ausgedehnt. Seit 2015 wuchs die Wirtschaft im Euroraum um 15 %, die Menge an Zentralbankgeld um 260 %. Den Gegenwert zeigen die Preise für Immobilien und andere Sachwerte ähnlicher Qualität. Ohne dieses Geld wären die Preise deutlich niedriger. Also geht es um den Umkehrschluss: Hört diese Geldproduktion auf oder wird zumindest gebremst, sind alle diesbezüglichen Aktiva deutlich preiswerter. Das Scharnier dafür ist der Zins bzw. die Inflation.

onvista-Redaktion: Vor einer wachsenden Inflation fürchten sich viele Marktbeobachter schon lange, doch gekommen ist sie bisher nicht – Angesichts dessen, dass die Regierungen nun angefangen haben, Kredite abzusichern und Banken entsprechend beginnen, wieder mehr Kredite zu vergeben, droht dann im Zusammenhang mit dem beispiellosen Gelddruck in der Corona-Krise im nächsten Jahr doch noch das Schreckgespenst der Inflation?

Ohne 0-Prozent-Zins und Gelddrucken wären die Preise für alle Assets deutlich bescheidener. Dafür gibt es eine Trennung. Gewinner des genannten Szenarios sind alle Techs, gleich welcher Art, die auch vielfach von der Epidemie begünstigt worden sind. Ihre Preise entsprechen dem abgezinsten Barwert der Erwartungen. In dem Moment, wo die Zinsen zu steigen beginnen, nimmt dieser Barwert deutlich ab. Die Brücke dafür liefert die Inflation. Entgegen den politischen Erwartungen gilt: Jede Inflation kommt leise, still und heimlich. Keine Notenbank kann sie anschalten oder abschalten, denn sie kann nur reagieren, aber diesbezüglich nicht agieren. Denn: Ab dem Punkt, ab dem die Geldmenge überproportional gegenüber der Warenmenge zugenommen hat, entsteht ein Überhang, der die Inflation begünstigt. Das macht sich dann schon bemerkbar, wenn das Drucken von Geld zeitweise stagniert. Ob dies schon im kommenden Jahr der Fall sein wird, ist offen.

Kurz gesagt: Steigende Inflation und steigende Zinsen sind ein Doppelpart, der seinen Trend dann beginnt, wenn aus politischen oder faktischen Gründen die Geldmaschine nicht mehr funktioniert.

Ich wünsche allen Lesern ein frohes Weihnachtsfest und für das neue Jahr ein sehr feines Gespür für diese eben genannten Unterschiede, weil die Faktenlage nicht dem entspricht, was die politische Meinung gerne hätte. Richtlinie für alle ist daher die permanente Überprüfung, ob der Zusammenhang noch stimmt.

