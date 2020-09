Drei Fragen an Bernecker: Neuer Öl-Crash voraus, ist der Brexit noch ein Schrecken für die Märkte und ist der ID.3 vielleicht die letzte Chance für VW?

In unserer heutigen Ausgabe wollen wir wissen, ob der ID.3 vielleicht die letzte Chance für VW ist, ob der Brexit noch einen Schrecken für die Märkte erzeugen kann und wie derzeit die Lage an den Ölmärkten ist.

onvista-Redaktion: Vollzogen oder richtig gelöst war er die ganze Zeit nicht, jetzt ist der Brexit jedoch wieder auf der Bildfläche aufgetaucht und es droht erneut die No-Deal-Variante. Ein erneuter Schrecken für die Märkte oder kann die Anleger das Thema jetzt nicht mehr schocken?

Der Brexit hat eine ökonomische und eine psychologische Komponente. Darin liegt der Unterschied in der Wahrnehmung, vor allem in den Medien. Seit 4 Jahren wird darüber verhandelt und alle Unternehmen, die mit Großbritannien Lieferverbindungen unterhalten, sind ausreichend darauf vorbereitet. Das bestätigt ihnen jeder Autohändler in London, was am einfachsten geht. Die psychologischen Komponenten betreffen Arbeitsplätze und andere gesetzliche Regelungen, die unbequem sind, schwieriger, aber in den ökonomischen Größen beschränkt. Also: Der ganze Brexit ist ein Ärgernis, aber nun einmal nicht zu vermeiden. Die Briten gehen ihren eigenen Weg.

onvista-Redaktion: Der Öl-Markt steht erneut unter Druck, die Perspektiven sind nicht wirklich besser geworden. Mal ein Gedankenspiel: Was würde Ihrer Ansicht nach passieren, wenn sich der Druck – vor allem auf die Opec-Staaten – weiter erhöht und die Opec-Gruppe auseinanderbricht? Bricht dann das komplette Chaos an den Ölmärkten aus?

Der Ölmarkt steht zum zweiten Mal in diesem Jahr unter dem Eindruck geplatzter Termingeschäfte. Im ersten Fall war es der Zwang insbesondere aller Airlines der Welt, ihre Terminkontrakte zu stornieren. Das ergab den Ölcrash. Seit Mai bauten sich neue Terminkontrakte auf, die davon ausgingen, dass die Airlines sehr bald ihre Flotten in der Luft haben werden. Das verzögert sich. Sie haben ebenfalls Terminkontrakte aufgebaut, aber vor etwa zwei Wochen deutlich reduziert bzw. darauf verzichtet. Also rutschte der Ölpreis wieder auf ein deutlich niedrigeres Niveau. Wann der nächste Anstieg beginnt, wird sich nun daran orientieren, wie der internationale Flugverkehr an Höhe gewinnt. Das ist noch offen. Die Rolle der Airlines war bislang wenig bekannt. Sie sind die empfindlichsten Marktteilnehmer in ihrer sehr sorgfältigen Planung ihres eigenen Kerosinbedarfes, der über die Ölkontrakte gesteuert wird.

onvista-Redaktion: Der ID.3 von VW kommt bald in den Handel und kurz vorher ist er bei dem Test eines wichtigen Branchenmagazins durchgefallen. Probleme bei Elektronik und Verarbeitung waren der Grund für die Kritik. Ist der ID.3 die letzte Chance für VW den Umschwung zu schaffen und wäre ein Scheitern der Beginn des endgültigen Niedergangs?

Mit dem ID.3 von VW zu fahren, ist ein anderes Erlebnis als mit einem der Tesla-Modelle. Das dürfte auch Elon Musk kürzlich erlebt haben. Der ID.3 ist ein Schnellprodukt und technisch noch nicht ausgereift. Alle Deutschen hinken in dieser Sache leider deutlich hinterher. Wie lange? Das kann man in wenigen Monaten messen. Von einer letzten Chance für VW ist keine Rede. Wer zu lange wartet, muss sich mehr Mühe geben und das wird sowohl bei VW wie auch BMW und Daimler absolut funktionieren. Zum Jammern besteht kein Grund. Zuversicht ist allerdings keine spezifische Eigenschaft der Deutschen.

