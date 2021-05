In unserer heutigen Ausgabe wollen wir wissen, ob man sich an der Tesla-Short-Wette von „Big Short“-Investor Michael Burry ein Beispiel nehmen sollte, ob Sanofi & GlaxoSmithKline die neuen Impf-Stars werden und warum läuft Amazon nur seitwärts?

onvista-Redaktion: Der „Big Short“-Investor Michael Burry hat eine halbe Milliarde Dollar gegen Tesla gewettet. Er sieht vor allem den Handel mit Emissionszertifikaten als Problem an, da Tesla nur so die schwarzen Zahlen erreicht und das nicht ewig so weiter gehen kann. Würden Sie sich der Wette anschließen?

Die Short-Position von Michael Burry über 800.000 Tesla-Aktien oder rd. 534 Mio. Dollar ist wohl erst der Anfang. Ich bin ab allen Kursen für Tesla oberhalb von 700 Dollar gedanklich short. Die Rechnung ist ebenso simpel wie richtig: Auch 560 Mrd. Dollar aktueller Marktwert stehen in keinem Verhältnis zum laufenden Tesla-Geschäft mit oder ohne Tricks. Ein Zielkurs von 300 Dollar per 2022 bleibt realistisch. Das Ganze läuft in mehreren Stufen, weil es sehr unterschiedliche Interessen von Investoren gibt.

onvista-Redaktion: Sanofi & GlaxoSmithKline kommen einer Zulassung ihrer Impfstoffe immer näher und überzeugen bei Studien mit hoher Wirksamkeit. Sind die beiden Pharmakonzerne die nächsten Gewinner unter den Impfstoffwerten?

Sanofi und Glaxo sind eine weitere Partei im Impfstoffmarkt. Sie erweitern das Angebot, aber auch mit sehr verschiedenen Varianten, womit die Übersicht über die Wirksamkeit von Impfstoffen eher abnimmt als zunimmt. Ich habe es schon früher als künftigen Impfkrieg beschrieben, woran ich festhalte. Virenerkrankungen werden nach Ansicht von Virologen noch sehr verschiedene Varianten aufweisen, je nach klimatischen oder demographischen Bedingungen, wofür es entsprechend verschiedene Impfstoffe geben wird. Das lässt sich im Einzelnen noch nicht feststellen. In den beiden Genannten sehe ich keinen besonderen Gewinner.

onvista-Redaktion: Amazon hat zuletzt ein weiteres Rekordquartal vermeldet und arbeitet zudem mit der Übernahme an MGM Filmstudios an einem weiteren Vorstoß in die Medienlandschaft. Warum läuft die Aktie trotzdem seit langem seitwärts? Ist bereits die ganze Power des globalen Unternehmens im Kurs eingepreist?

Amazon möchte seine Geschäftsfelder erweitern, weil die bisherigen Geschäfte an Grenzen stoßen. Das kostet Geld. Ein gutes Beispiel dafür war Microsoft vor gut 16 Jahren, nachdem Bill Gates seinen CEO-Posten aufgab und Steve Ballmer die Strategie in ähnlicher Weise ausweitete. Er kaufte für viel Geld Nokia und griff völlig daneben. Daran knabberte Microsoft mehrere Jahre. Diesmal geht Bezos (vor 4 Monaten) und sein Nachfolger versucht nun in einem Sektor neue Geschäfte auszubauen, wovon er keine Ahnung hat. Sollte dieser Deal gelingen, wird Amazon ein Short.

