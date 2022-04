In unserer heutigen Ausgabe fragen wir nach einer Bestandsaufnahme zu Netflix, ebenso zum Büroflächenanbieter WeWork und was die Berichtssaison bisher über den Marktzustand Preis gibt.

onvista-Redaktion: Netflix hat enttäuschende Zahlen präsentiert und zum ersten Mal seit 10 Jahren einen Kundenschwund verzeichnen müssen. Die wachsende Konkurrenz macht die Lage nicht besser. Ist die Aktie jetzt trotzdem genug abgestraft, um einen Einstieg wert zu sein?

Die begonnene Berichtssaison drückt die Relationen wieder zurecht. Aus überzogenen Bewertungen werden normale. Netflix ist der Paradefall neben einer ganzen Reihe anderer. Im Detail: Die Abonnentenzahl konnte sich mit 221,6 Mio. behaupten, aber 200.000 wurden kürzlich in Russland gestrichen. Das war der Auslöser für den Absturz um max. 40 % am Anfang dieser Woche. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich von 7,16 auf 7,87 Mrd. Dollar und der Gewinn musste leicht um 6,4 % zurückgenommen werden. So wurden aus über 320 Mrd. Dollar Marktwert runde 110 Mrd. Dollar. Jetzt stimmt die Relation einigermaßen für einen Umsatz von etwa 39 Mrd. Dollar in diesem Jahr und geschätzt 14,50 Dollar je Aktie Gewinn und ein KGV um 20/21. Fälle dieser Art gehören zur aktuellen Tech-Szene. Demnächst mehr. Jedenfalls: So entstehen die neuen Kaufkurse.

onvista-Redaktion: Gut zwei Jahre nach dem Drama um den Börsengang von WeWork gibt es jetzt wieder positive Analysteneinschätzungen, nachdem das Unternehmen es Ende letzten Jahres mittels SPAC-Fusion doch noch an die Börse geschafft hat. Ist nach der herben Abwertung und geschäftlichen Neuordnung jetzt etwas drin bei der Aktie?

WeWork ist ein ähnlicher Fall. Die Geschäftsidee für WeWork bleibt richtig, aber sie war in den Bewertungen im Klima von überzogenen Erwartungen ebenso wenig durchzuhalten, wenn die Konkurrenz zunimmt. Die Gesamtkorrektur kann man als halbierte Notierung annehmen, wie ich sie häufig als Maßstab beschrieben habe. Die Bodenbildungen solcher Titel benötigen etwas Zeit, um ein Gleichgewicht zu erreichen. Erst dann geht es weiter. Das Gesamtvolumen in Dollar gerechnet für alle Korrekturen hatte ich mit über 5 Bio. Dollar angesetzt, wovon bis jetzt gut 80 % absolviert wurden. Der Rest ist in den kommenden Wochen noch nachzuliefern. Ob WeWork schon ein Kauf ist, lasse ich offen, bis alle Vergleichszahlen vorliegen.

onvista-Redaktion: Die Berichtssaison läuft. Werden angesichts der vielen Gefahren am Markt die Prognosen der Unternehmen auf die Stimmung drücken oder ist alles bereits eingepreist?

Die Berichtssaison ist insgesamt ein Qualitätstest. Nicht nur für Hightechs, sondern auch für alle anderen. Die Extremwerte liegen zwischen den Corona-Gewinnern und den Corona-Verlierern. Aber die normalgeführten Unternehmen in einer Normallage der Wirtschaft stehen vor ähnlichen Herausforderungen, nämlich: Jedes Unternehmen muss künftig nach Corona und nach Ukraine seine Geschäftsstruktur überdenken und entsprechend ausrichten. Auch Oldies wie IBM und HP in New York gehören dazu, wie deutsche Konzerne aus DAX und vor allen den Mid Caps im M- und SDAX. Allein in den beiden Indizes DAX und MDAX gibt es mehr als 50 % Titel, die sich gegenüber den Topkursen der letzten 52 Wochen ebenfalls beinahe halbiert haben. Das gab es ganz selten. Darin steckt die Zukunft. Die simple Rechnung: Wer 50 % verloren hat und wieder den alten Kurs anstrebt, hat ein Potenzial von 100 % – ab jetzt.

Vielen Dank für Ihre Antworten!

Foto: bernecker

www.bernecker.info