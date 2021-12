Drei Fragen an Bernecker: Wie bewerten Sie Rivian, ist Mobileye einen Blick wert und könnte Trumps Medien-Firma an der Börse durchstarten?

In unserer heutigen Ausgabe fragen wir nach einer Einschätzung zu Rivian, zur Börsenrückkehr von Mobileye und ob Trumps Medien-Firma etwas taugen könnte.

onvista-Redaktion: Intel will die 2017 aufgekaufte Tochter Mobileye, einen Spezialisten für autonomes Fahren, wieder zurück an die Börse führen und hat damit für Begeisterung an den Märkten gesorgt. Aus Ihrer Sicht eine interessante Möglichkeit?

Intel wird kreativ. Ein Börsengang von Mobileye macht Sinn, denn Intel ist als größter Chipkonzern in den letzten Jahren unbeweglich geworden. Die ARM-Architektur war ein wesentlicher Grund der Marktverluste von Intel. Weitere Abspaltungen kann man voraussichtlich annehmen. Grund der Übung: Kleine Spezialfirmen sind kreativer in der Forschung und beweglicher im Marketing. Das gilt inzwischen auch für andere. Damit ist ein Comeback von Intel angesagt, aber mit begrenzter Geschwindigkeit. Für Mobileye kommt es auf die ersten Kurse an, die in der Regel etwas überzogen werden und erst in der anschließenden technischen Korrektur gibt es die besseren Einkaufskurse.

onvista-Redaktion: Ex-Präsident Trump meldet sich zurück und will eine Twitter-Alternative aufbauen, dazu soll sein Medienunternehmen „Trump Media & Technology Group“ mittels einer SPAC-Fusion an die Börse kommen. Trump ist polarisierend, jedoch auch sehr medienwirksam und hat eine große Anhängerschaft – ist das Unternehmen allein aus diesem Grund vielleicht schon eine kurzfristige Chance, auch wenn die SEC bereits Untersuchungen eingeleitet hat?

Die amerikanische Innenpolitik ist aus der Sicht der Europäer schwer nachvollziehbar. Im Grundsatz stehen die Republikaner stets im Schatten der Demokraten, soweit die Medien dies abbilden. Donald Trump ist eine Ausnahme, aber hat vor diesem Hintergrund eine glaubhafte Chance, in der Medienwelt eine amerikanische Alternative zu schaffen. Das Kapital dafür lässt sich generieren. Dann wird entscheidend: Wie entwickelt sich die Userzahl und wie die Werbung? Daraus ergibt sich der ökonomische Wert einer solchen Firma. Dies zu beurteilen, wird für Europäer sehr schwer, wie alle Vergleiche in der Vergangenheit zeigen. Also: Warten wir den Start ab und schauen uns das Schauspiel an.

onvista-Redaktion: Analysten haben die Bewertungen für den Elektro-Newcomer Rivian aufgenommen und die Kursziele erstrecken sich von 94 bis 170 Dollar – das zeigt die offene Frage am Markt, ob Rivian eine ähnliche Erfolgsstory hinlegen kann wie Tesla. Wo ordnen Sie die Aktie ein?

Die amerikanische Autoszene wird immer bunter. Was Tesla kann, möchten die anderen auch können und dann geht es wie immer an der Wall Street rund. Keine Bewertung stimmt oder lässt sich rechnerisch vertreten, aber in allem steckt der typische amerikanische Wettkampfstil, der für Europa unvorstellbar ist. In Rivian wurden rd. 11 Mrd. Dollar investiert, in Lucid rd. 6 Mrd. $, um die zwei Wichtigsten zu nennen. Einer steht noch in der Ecke: Nikola als E-Mobil-LKW-Hersteller, der demnächst auftritt. Partner ist Iveco, Ulm, also die Italoschwaben, die das Fahrzeug liefern. Mithin: Jeder Euphorie folgt immer eine technische Korrektur, wenn die ersten Zahlen vorliegen, und dann beginnt die schrittweise Einpreisung der Zukunft. Bei Tesla war es nicht anders. Mithin: Keine Eile, aber permanent hinschauen.

Vielen Dank für Ihre Antworten!

