Drei Fragen an Bernecker: Wie segelt man jetzt am besten durch den Sturm und wie handfest sind die Kursexplosionen der Krisen-Profiteure?

Die spannendsten Fragen sind jetzt natürlich, mit welchen Aktien man am besten durch den Sturm segelt, wie lange die Turbulenzen noch dauern werden und wie handfest die Kursexplosionen bei den Profiteuren der Krise ist.

onvista-Redaktion: Spätestens jetzt ist wohl klar, dass eine scharfe Rezession unvermeidlich ist. Welche Aktienwerte sind jetzt die richtigen, um durch den Sturm zu segeln?

Die Vergleiche der aktuellen Lage mit der Situation vor 11 Jahren sind weitgehend richtig. Den kürzlichen Ereignissen folgt eine Rezession. Die Annahme eines Rückgangs des deutschen BIP um 5 % ist ebenfalls nachvollziehbar. Die Begründungen lieferte soeben ifo. Die entscheidende Frage ist: Hat der Markt dies mit bislang rund 30 % Korrektur im DAX richtig eingepreist? Dann liegt der Vergleich zu 2009 ebenfalls nahe und ist sogar vielfach identisch. Der DAX hat insgesamt zwischen – 20 % und – 50 % für alle darin geführten Aktien nachgegeben. Die Erholung wird sich in etwa diesen Größenordnungen abspielen, also im Trend gleichartig und in den Sektor-Differenzen je nachdem, wer am meisten verloren hat. Im Mittelpunkt stehen natürlich die Autoaktien mit der höchsten Gewichtung. Die Erholung des DAX insgesamt erreichte von 2009 bis zur Griechen-Krise in rund 24 Monaten 83 %. Das ist die aktuelle Messlatte für die gleiche Zeit.

onvista-Redaktion: An den Devisenmärkten herrschen momentan natürlich auch starke Turbulenzen. Alle greifen nach dem Dollar, Liquidität ist das A und O und Dollar ist das Mittel der Wahl. Wird das jetzt noch länger so bleiben, oder was wird mit dem Dollar passieren, wenn der erste Schock komplett abgeflacht ist?

Werbung Knock-Outs zum DAX Kurserwartung DAX-Index wird steigen DAX-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Die Wirkungen an den Devisenmärkten fallen zurzeit sehr unterschiedlich aus. Alle schwanken gegenüber dem Dollar ungewöhnlich heftig und unter sich ebenfalls sehr differenziert, sodass ein einheitliches Bild nicht möglich ist. Die berühmte Ausnahme ist stets der Franken als bekannte Fluchtwährung, der wiederum von der Nationalbank manipuliert wird. Gleiches gilt für den Yen aus der Sicht der Japaner. Das Verhältnis Dollar zu Euro unterliegt dagegen keinen Eingriffen der Notenbanken. Hier wird sich erst in den nächsten vier bis sechs Wochen ein Trendindikator entwickeln, der sich an den Wirkungen der Notprogramme in beiden Regionen, also USA und Eurozone, ablesen lässt.

onvista-Redaktion: Die Märkte bluten, aber im Auge des Sturms gibt es auch Gewinner, darunter Maskenhersteller Drägerwerk oder BioNtech, die an einem Impfstoff arbeiten. Werden diese Aktien in dieser Krise langfristig besser performen, oder sind die momentanen Kursentwicklungen eher temporärer Natur?

In jeder Krise gibt es kurzfristige Gewinner, die natürlich gespielt werden können. Dräger profitiert im Moment als Maskenhersteller, aber mit endlicher Wirkung und nicht nachhaltig. Ähnliches gilt für andere Unternehmen, so auch BioNTech. Selbst ein Impfstoff oder ein anderes Präparat gegen COVID-19 wäre ein Gewinner für ein paar Monate, und das wär’s. Nachhaltige Indikationen sind dafür nicht möglich.

Vielen Dank für Ihre Antworten!

Foto: Bernecker www.bernecker.info