Über den weltweiten Aktienmärkten ziehen weiterhin dunkle Wolken auf. Wir haben Hans A. Bernecker gefragt, wie es mit Öl und Gold weitergehen, wie tief der Dax fallen kann und wie Anleger mit dem Porsche-IPO umgehen sollen.

Die Kriegsgefahr an der russisch-ukrainischen Grenze ist unmittelbar. Wie bewerten Sie einen möglichen Kriegsausbruch? Kurzer Schrecken und schnelle Erholung an den Börsen, wie in der Vergangenheit oft bei Kriegsausbrüchen erlebt? Oder ist die Gefahr diesmal größer?

Putin schafft Fakten und der Westen lamentiert. Für den weiteren Verlauf dürfte die Krim-Eroberung als Modell dienen. Die Reaktionen der Märkte sind überschaubar. Das Gesamtrisiko hatten wir mit rd. 30 % angekündigt, wobei es bleibt, mit der Besonderheit: Das Putin-Risiko ist im Wesentlichen eingepreist. Das Zinsrisiko steht noch aus. Erst dann ist eine Einschätzung der Tendenzen in Richtung Sommer machbar. Zwischenzeitliche kurze Erholungen können ignoriert werden oder wären über Derivate zu spielen.

2 Während die Öl-Preise derzeit immer weiter steigen, kann Gold dem Markt nur hinterherhinken. Warum wirkt das Edelmetall derzeit nicht als Krisenschutz und sollte man sich jetzt noch Öl-Aktien ins Depot legen?

Werbung Knock-Outs zur Volkswagen VZ Aktie Kurserwartung Aktie wird steigen Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Öl und Rohstoffe profitieren von jeder Krisenkonstellation. Jedoch nicht dauerhaft, aber kurzfristig durchaus aufregend. Daraus lässt sich der eine oder andere Trade konstruieren, aber kein nachhaltiges Investment mehr. Die Restpotenziale sind dafür zu gering. Auch die Edelmetalle erhalten Rückenwind, aber zu wenig, weil die Alternativen in anderen Assets die größeren Schwankungsbreiten liefern. Für Gold geht es vorerst um die nächste Zielgröße von rd. 2.000 Dollar je Unze. Silber und Platin sind die Begleitung.

3 VW scheint nun wirklich ernst machen zu wollen und plant einen Börsengang von Porsche. Dass die Marke wertvoll ist, steht außer Frage, doch sollte man auf das IPO aufspringen – vor allem in der derzeitigen Lage an den Finanzmärkten?

Der Umbau von VW war angesagt und wird schrittweise realisiert. Die verschiedenen Wertberechnungen sind im Grundsatz richtig, aber auf die Einzelheiten kommt es an. Wie viel Porsche-Anteile werden wirklich verkauft (IPO) oder per Spin-off weitergegeben, wie viel davon landen in der VW-Kasse und wie ist die nächste Tochter einzuschätzen, Audi? Der Grundsatz gilt für alle Autobauer: Aufteilung der alten Konzernstrukturen, um den kleineren Einzelteilen die Möglichkeit zu eröffnen, eigenständig Dynamik zu entwickeln. VW bleibt deshalb zum dritten Mal in zwölf Jahren die brisanteste Wette im DAX. Diese Prognose gaben wir schon Anfang Dezember.

Redaktion onvista

Foto: www.berncker.info