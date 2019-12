Drei Gründe, warum man mit Aktien eine langfristige Anlagestrategie verfolgen sollte!

Warum wählen Anleger den Weg an die Börse? Natürlich um mehr aus ihrem Geld zu machen, denn sie denken, dies wäre am Aktienmarkt gut zu realisieren. Das mag auch durchaus stimmen, doch viele Menschen sind immer noch dem Irrglauben verfallen, dass man nur ein wenig hin und her spekulieren müsse, und dann würde sich der Börsenerfolg quasi von alleine einstellen.

Doch ich wage zu behaupten, dass diese Strategie meistens nicht zum Erfolg führt. Aber warum glauben so viele Investoren, dass man mit Aktien schnell reich werden kann? Das hat wahrscheinlich viel mit Legenden und Geschichten zu tun, die über die Börse immer wieder gern erzählt werden. Und es gibt ja auch vereinzelt Fälle, in denen es Anleger geschafft haben, in kurzer Zeit viel Gewinn zu generieren.

Aber das sind Ausnahmen, und man sollte sich stattdessen bei der Aktienanlage langfristig ausrichten und nicht nur auf den kurzfristigen Erfolg schielen. Um dies ein wenig zu verdeutlichen, kommen hier jetzt drei Gründe, die für einen langen Anlagehorizont bei Aktien sprechen.

1. Niedrigere Kosten

Es ist eine Börsenweisheit, die jeder Anleger verinnerlichen sollte: „Hin und her macht Taschen leer.“ Was so banal klingt, ist aber durchaus zutreffend. Denn jede Aktivität an der Börse kostet nun einmal Geld in Form von Gebühren. Und wenn man seine Aktien schon nach kleineren Kurssteigerungen immer gleich wieder verkauft, können so schnell ganz schöne Summen zusammenkommen.

Einen weiteren Kostenfaktor können natürlich auch die Kapitalertragssteuern darstellen. Denn wenn der persönliche Freibetrag ausgeschöpft ist, greift hier der Fiskus mit bis zu 28 % Steuern auf die erzielten Erträge zu. Auch dies schmälert dann zusätzlich die Performance einer Investition.

2. Der Zinseszinseffekt

Du wirst dich jetzt sicher fragen, was denn der Zinseszinseffekt mit der Aktienanlage zu tun hat? Wenn man Aktien langfristig hält, kann man auch an ihren Kursanstiegen einen Effekt bemerken, der dem des Zinseszinses verwandt ist. Denn der Anstieg von Aktien entwickelt sich über lange Zeiträume exponentiell.

Aber was bedeutet das konkret? Hierzu ein Beispiel, das veranschaulichen soll, wie exponentielles Wachstum bei Aktien funktioniert.

Angenommen, man investiert 10.000 Euro in Aktien, die zum Kaufzeitpunkt einen Kurs von 100 Euro aufweisen. Man besitzt nun also 100 Aktien, die, wenn ihr Kurs um 10 % steigt, einem demzufolge einen Wertzuwachs von 1.000 Euro einbringen. Klettert der Kurs weiter und die Papiere würden sich im Kurs verdoppeln, wäre eine Aktie nun 200 Euro wert. Steigen die Aktien von diesem Punkt aus um weitere 10 %, steigt der Gesamtwert der Position nun aber um 2.000 Euro an.

Noch größer wird der Unterschied, wenn man über Dekaden noch höhere Wertsteigerungen mit besagtem Aktienpaket erreicht und eine Aktie nun vielleicht 1.000 Euro wert ist. Hier bedeutet ein weiterer Kursanstieg um 10 %, dass sich der Gesamtwert der Papiere nun um sagenhafte 10.000 Euro erhöht.

Und genau dies verdeutlicht exponentielles Wachstum. Denn obwohl immer ein Anstieg von weiteren 10 % als Beispiel genommen wird, sind es am Anfang nur 1.000 Euro, aber Jahrzehnte später vielleicht 10.000 Euro, die einem dieser Anstieg hier einbringt.

Ein Anleger, der seine Aktien natürlich immer schon mit 50 bis 100 % Gewinn verkauft, wird von diesem Effekt allerdings nichts bemerken!

3. Zusätzliche Einnahmen

Ein weiterer positiver Aspekt, der bei einer langen Haltedauer von Aktien eintritt, ist ein zusätzliches passives Einkommen aus den erhaltenen Dividenden. Auch dieser Umstand wird meistens total unterschätzt. Denn gerade wenn man eine Aktie neu gekauft hat, sind die Dividendenerträge oft sehr gering.

Aber hat man zum Beispiel einige Aktien von Firmen im Depot, die ihre Ausschüttung regelmäßig anheben, können auch hier durch den Zinseszinseffekt ansehnliche Beträge zusammenkommen. Dieses Geld kann man dann entweder für persönliche Ausgaben nutzen oder aber gleich wieder in weitere Aktien investieren, um so sein Vermögen weiter zu erhöhen.

Es spricht also vieles dafür, eine klare langfristige Strategie zu verfolgen und seine einmal erworbenen Aktien, möglichst über Dekaden, zu behalten. Viele werden dann womöglich überrascht sein, wie man an der Börse tatsächlich erfolgreich sein Geld vermehren kann.

Motley Fool Deutschland 2019

Foto: Getty Images