Drei Jahre Haft für chinesischen Forscher wegen genveränderter Babys

Peking (Reuters) - Rund ein Jahr nach der Geburt der mutmaßlich ersten genveränderten Babys der Welt ist der ausführende Forscher einem Medienbericht zufolge von einem chinesischen Gericht zu einer Haftstrafe verurteilte worden.

Der Gen-Wissenschaftler He Jiankui muss wegen illegaler medizinischer Methoden für drei Jahre ins Gefängnis, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag meldete. He und zwei ebenfalls angeklagte Mitarbeiter hätten unrechtmäßig praktiziert und im Streben nach Ruhm und Reichtum gegen die Vorschriften verstoßen. "Sie haben die Grenzen der Ethik in der wissenschaftlichen Forschung und medizinischen Ethik überschritten", zitierte die Agentur das Gericht. Die beiden Mitarbeiter erhielten mildere Urteile.

He hatte im November 2018 erklärt, er habe das Erbgut von Zwillingsembryonen verändert, um sie resistent gegen das Aids-Virus HIV zu machen. Durch seine umstrittenen Experimente kam Xinhua zufolge neben den beiden Mädchen zudem noch ein drittes genverändertes Kind zur Welt. Voraussetzung für eine Teilnahme war, dass der Vater HIV-positiv war. Die Experimente mit der als Genschere bekannten Technik Crispr/Cas9 stießen wegen ethischer Bedenken weltweit auf scharfe Kritik. Auch die chinesische Regierung verurteilte das Vorgehen. Die Methode ermöglicht es Wissenschaftlern, das Erbgut gezielt zu verändern, Gene einzufügen und zu entfernen.