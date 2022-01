Drei Megatrends für 2022

Das Wichtisgte

Der BlackRock Megatrends-Ausblick basiert auf den Erkenntnissen unserer aktiven und Index-Investmentteams, die insgesamt 130 Milliarden US-Dollar in themenorientierten Anlagen verwalten (1). Für 2022 konzentrieren wir uns auf drei Trends, die voraussichtlich an Tempo gewinnen werden:





Der digitale Wandel beschleunigt sich durch Cloud-Anwendungen, 5G und Cyber-Security.





Investitionen in Automatisierungstechnologien wie Robotik und künstliche Intelligenz (KI) nehmen Fahrt auf und reagieren damit auf anhaltende Engpässe in der Lieferkette und Lohninflation.





Die Immunologie spielt weiterhin eine wichtige Rolle, da eine Reihe von Onkologietherapeutika der nächsten Generation zur Zulassung anstehen und gezieltere Krebstherapien ermöglichen.





1. Beschleunigter digitaler Wandel

Willkommen in der Cloud. Die COVID-19-Pandemie zwang Unternehmen, die Cloud verstärkt zu nutzen. Nur so konnten sie der Umstellung auf Homeoffice und virtuelle Kundenkontakte gerecht werden. Dabei lag der Schwerpunkt 2020 und 2021 darauf, die Geschäftstätigkeit während der Lockdowns aufrechtzuerhalten. In 2022 dürften diejenigen Unternehmen, die mit der Umstellung bereits begonnen haben, diese zu Ende bringen. Insbesondere deswegen liegen die bis 2024 prognostizierten öffentlichen Ausgaben in diesem Bereich bei 700 Milliarden US-Dollar (2). Der Markt konzentriert sich vor allem darauf, dass 90 % der Unternehmen die Cloud bereits nutzen. Unserer Ansicht nach ist es aber weitaus aussagekräftiger, dass nur 12 % grundlegende Anwendungen vollständig in den virtuellen Raum verlagert haben (3). Zudem haben sich Unternehmen zwar digitaler aufgestellt, aber die Cybersicherheit konnte mit der Entwicklung nicht Schritt halten: 2020 lagen die Verluste durch Cyberkriminalität weltweit bei über 1 Billion US-Dollar (4).





Cloud-Dienste verändern Betriebsabläufe in Unternehmen und führen zu geringeren Serverkosten und mehr Skalierbarkeit. Das zusätzliche Run-Rate-EBITDA (ein Indikator künftiger Finanzergebnisse) von Fortune-500-Unternehmen, die die Cloud bis 2030 nutzen, könnte sich auf 700 Milliarden bis 1,2 Billionen US-Dollar belaufen (5). 70 % der Unternehmen, die heute virtuelle Dienste nutzen, planen, ihre Ausgaben in diesem Bereich zu erhöhen. Damit möchten sie von den Vorteilen reduzierter IT-Kosten profitieren, Homeoffice ermöglichen und strukturelle Resilienz gewährleisten (6). Zudem könnte der Umstieg in die Cloud dadurch vereinfacht werden, dass 5G gemäß Prognosen bis zum Jahr 2026 für 60 % der Weltbevölkerung zugänglich sein wird (7) - was eine zehn- bis hundertfache Geschwindigkeitsverbesserung gegenüber 4G bedeuten würde (8).





Bessere Konnektivität, mehr virtueller Datenspeicher und mehr cloudbasierte Anwendungen und "Dinge" im Internet erhöhen das Risiko von Cyber-Attacken. 2021 sind Angriffe durch Erpressungssoftware im Vergleich zum Vorjahr um das 10,7-Fache angestiegen (9). Aus diesen Gründen sind unserer Ansicht nach nicht nur Cloud- und 5G-Anbieter, sondern auch Anbieter von Cyber-Security-Lösungen gut aufgestellt, um von dem immer schneller werdenden digitalen Wandel zu profitieren.











2. Automatisierung

Vormarsch der Roboter - zum Glück in friedlicher Mission! **Vieles spricht dafür, dass wir uns aktuell an einem entscheidenden Punkt in der Entwicklung von Robotik und künstlicher Intelligenz befinden. Störungen in den Lieferketten, die Lohninflation und der Produktionsbedarf werden durch eine hohe Ausgabebereitschaft und gute Stimmung bei den Konsumenten angeheizt. Die Automatisierung kann physisch (Robotik) oder digital (künstliche Intelligenz) erfolgen - oft auch beides - mit Einsatzmöglichkeiten in einer Vielzahl von Branchen. Das Auftragsvolumen im Bereich robotergestützter Dienstleistungen ist gegenüber 2020 um 37 % gestiegen. Dies ist auf Störungen in den Lieferketten zurückzuführen, die unserer Ansicht nach bis 2022 und möglicherweise sogar bis 2023 anhalten werden (10).





Und Unternehmen reagieren: 67 % haben ihre Kapazitäten im Bereich Automatisierung infolge der Pandemie aufgestockt (11). Die robotergestützte Prozessautomatisierung ist eine der besonders häufig genutzten Lösungen, zumal immer mehr Arbeitsprozesse nach Hause geholt werden, da die globalen Lieferketten unzuverlässiger werden und die Lohninflation die Arbeitskosten in die Höhe treibt (7).





Automatisierung durch künstliche Intelligenz ist ebenfalls auf dem Vormarsch, etwa bei der Rechnungsstellung, wo die Mehrheit der kleinen Unternehmen immer noch mit Papierbelegen arbeiten. Aus unserer Sicht hat die Bereitstellung von Automatisierung durch künstliche Intelligenz im B2B-Bereich ein beträchtliches Wachstumspotenzial. Auch das Gesundheitswesen wird immer digitaler: Lösungen, die die Aufnahme von Patienten automatisieren und ein integriertes Zahlungssystem anbieten, können für Kostenträger und Anbieter grundlegende Veränderungen bedeuten.

Der Trend zur Automatisierung hat auch den Motor der Automobilindustrie in Schwung gebracht, wenn auch leiser als gewohnt, weil das Dröhnen des V8 durch das Brummen des Elektroautos ersetzt wurde. Zwar sind völlig autonome Fahrzeuge noch nicht auf der Straße, aber es gibt bereits eine Reihe autonomer Fahrtechnologien, so etwa hochentwickelte Fahrerassistenzsysteme (ADAS). Bislang waren solche Innovationen nur im Premium-Segment verfügbar. Dank sinkender Kosten befinden wir uns hier allerdings an einem Wendepunkt: Schon im kommenden Jahr werden diese Systeme in allen Fahrzeugklassen und auch im Lkw-Bereich präsent sein. Das Volumen des ADAS-Marktes hat sich von 2015 bis 2020 alle fünf Jahre verdoppelt und wird bis 2023 voraussichtlich 32 Milliarden US-Dollar erreichen (12).











3. Onkologie der Zukunft

Vom Kampf gegen Covid zum Kampf gegen den Krebs. **Schon 2021 war ein außergewöhnliches Jahr für die Genomik. Dennoch könnte sich die Innovation in der Onkologie-Therapie im Jahr 2022 als noch bahnbrechender erweisen. Die Onkologie ist der weltweit größte Therapiebereich mit einem bis 2024 prognostizierten Umsatz von 250 Milliarden US-Dollar (13). Immuntherapien stehen am Beginn einer neuen Ära in der onkologischen Präzisionsbehandlung, die weitaus gezielter und verträglicher sind als herkömmliche Behandlungsoptionen wie die Chemotherapie.





Die Genomik bleibt eine wichtige Chance, da die kürzlich zur Bekämpfung von COVID entwickelten mRNA-Impfstoffplattformen an neue Behandlungen angepasst werden. 2022 wird jedoch die Immunologie in den Vordergrund rücken, wenn wir uns wieder dem langjährigen Kampf gegen Krebs zuwenden.





Eine der neuen Behandlungsmethoden sind Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC), die Tumore möglichst präzise angreifen. Dort setzen sie Toxine frei, die die 10.000-fache Wirkung einer Standard-Chemotherapie haben. Dennoch bleibt die Schädigung von gesundem Gewebe begrenzt (14). Derzeit sind neun verschiedene ADCs zur Krebsbehandlung zugelassen, Dutzende weitere befinden sich in der präklinischen und klinischen Phase (15).





Auch bispezifische Antikörper (BSMAbs) haben ein immenses Potenzial. Diese greifen nicht nur Krebszellen an, sondern sind auch in der Lage, körpereigene Abwehrkräfte näher an den Krankheitsherd heranzuführen, wie ein Kommandeur, der seine Truppen an der Front zusammenzieht. Derzeit befinden sich mehr als 300 bispezifische Antikörper in der Entwicklung. Es wird erwartet, dass der globale Markt für diese Therapiemethode bis 2026 ein Volumen von 10 Milliarden US-Dollar erreichen wird (16).





Genomik bleibt eine bedeutende Chance. Denn die gerade erst für die COVID-Impfung entwickelte mRNA-Technologie bildet die Grundlage für neue Therapiemethoden. Aus unserer Sicht wird 2022 jedoch die Immunologie eine größere Rolle spielen, da der lange währende Kampf gegen den Krebs wahrscheinlich wieder in den Fokus rückt.











iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt, soweit dies möglich und machbar ist, eine Anlage in Aktienwerten (z. B. Anteilen) an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index bildet die Wertentwicklung eines Segments von globalen Aktienwerten innerhalb des STOXX Global Total Market Index („Parent-Index“) ab, die umfangreiche Erträge aus der Automatisierungs- und Robotikindustrie erzielen.





iShares Digital Security UCITS ETF

Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt, soweit dies möglich und machbar ist, eine Anlage in Aktienwerten (z. B. Anteilen) an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index spiegelt die Wertentwicklung eines Segments von globalen Aktienwerte innerhalb des STOXX Global Total Market Index („Parent-Index“) wider, die bedeutende Erträge aus der Bereitstellung von sich auf die Netzsicherheit konzentrierenden Lösungen erzielen, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die sich weltweit auf die Übertragung, die Sicherung und/oder den Umgang mit sensiblen Daten und/oder den Zugriff auf Datenzentren konzentrieren.





iShares Digitalisation UCITS ETF

Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt, soweit dies möglich und machbar ist, eine Anlage in Aktienwerten (z. B. Anteilen) an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index bildet die Wertentwicklung eines Segments von globalen Aktienwerten innerhalb des STOXX Global Total Market Index („Parent-Index“) ab, die umfangreiche Erträge aus der Digitalisierung erzielen, wie Netzsicherheit, Cloud-Computing und Finanztechnologien.





BGF World Health Science Fund

Der Fonds wird aktiv verwaltet und der Anlageberater (AB) verfügt über das Ermessen, die Anlagen des Fonds auszuwählen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den MSCI World Health Care Index (den „Index“) beziehen, um sicherzustellen, dass das vom Fonds eingegangene aktive Risiko (d. h. das Maß der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt.





BGF World Technology Fund

Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB verfügt über das Ermessen, die Anlagen des Fonds auszuwählen. Dabei kann der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements den MSCI AC World Information Technology Index (den „Index“) berücksichtigen, um sicherzustellen, dass das vom Fonds eingegangene aktive Risiko (d. h. das Maß der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt.





