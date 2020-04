Dreyer – Hoffen auf weitere Lockerungen im Mai

Berlin (Reuters) - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hofft darauf, dass bei der nächsten Konferenz von Bund und Ländern am 30.

April weitere Lockerungen der Corona-Auflagen in Aussicht gestellt werden können. Es werde um ein Stück mehr Normalität gehen, vor allem auch für stark betroffene Betriebe wie die Gastronomie, sagte die SPD-Politikerin am Freitag in Mainz. Sie hoffe, "dass man da wieder einen weiteren Schritt machen kann". Es gelte, mehr Normalität zu schaffen und gleichzeitig die Infektionskurve im Griff zu behalten. "Wir brauchen weiterhin Disziplin, auch bei den Lockerungen, die jetzt da sind." Am 30. April will Bundeslanzlerin Angela Merkel erneut mit den Ministerpräsidenten der Länder beraten.