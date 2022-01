Dreyer informiert über Bund-Länder-Treffen mit Scholz

MAINZ (dpa-AFX) - Die Regierungschefinnen und -chefs der Bundesländer beraten an diesem Montag mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über die aktuelle Corona-Entwicklung. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will danach in einer Pressekonferenz (18.00 Uhr) über die Ergebnisse des Treffens berichten. Bei der Konferenz will zudem der Wissenschaftler Daniel Wollschläger von der Unimedizin die Ergebnisse einer Studie erläutern, in der ein Zusammenhang zwischen der Corona-Impfquote und der Sterblichkeit in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr untersucht wurde./mba/DP/edh