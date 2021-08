Dreyer - Wohl noch im August Gesetzgrundlage für Flutfonds

Schleiden-Gemünd (Reuters) - Bund und Länder wollen nach Worten der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer noch im August die gesetzliche Grundlage für den geplanten Wiederaufbaufonds nach der Flutkatastrophe schaffen.

Es zeichne sich ab, dass es wahrscheinlich noch in diesem Monat Sitzungen von Bundestag und Bundesrat geben werde, um ein Gesetz zu verabschieden, sagte die SPD-Politikerin am Freitag. Die Landesregierung stehe in intensiven Gesprächen mit dem Bund. Zum Volumen des Fonds sagte Dreyer nichts. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte jüngst angekündigt, es würden voraussichtlich weit mehr als sechs Milliarden Euro benötigt. Eine Bund-Länder-Runde soll am 10. August die Details der Hilfen beschließen.

Allein in Rheinland-Pfalz kamen durch das Unwetter in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli und die Überschwemmungen laut Dreyer 142 Menschen ums Leben. 766 seien verletzt worden. Es gebe noch 16 Vermisste.