Drillisch nimmt Preisanpassungsverfahren gegen Telefonica Deutschland zurück

MÜNCHEN/MAINTAL (dpa-AFX) - Der Mobilfunkanbieter 1&1 Drillisch lässt zwei Preisanpassungsverfahren gegen den Netzbetreiber Telefonica Deutschland fallen. Dabei gehe es um ein im Januar 2019 und ein im Juli 2019 eingeleitetes Verfahren zur Preissenkung für die Netzmiete, teilte Telefonica Deutschland am Mittwoch im München mit. In einem ersten Verfahren waren ab September 2017 geltende Vorleistungspreise von Telefonica Deutschland bereits von einem unabhängigen Experten bestätigt worden. Nun sind laut Telefonica Deutschland noch zwei weitere Verfahren zu jeweils anderen Zeiträumen anhängig. Diese dürften in den kommenden Monaten entschieden werden, so die O2-Mutter. Die Aktie von Drillisch gab vorbörslich um etwa ein Prozent nach, während das Papier von Telefonica Deutschland um ein knappes Prozent zulegte./kro/men/zb