Dritte Streikrunde bei Deutscher Bahn - zunächst im Güterverkehr

BERLIN (dpa-AFX) - Die dritte Streikrunde bei der Deutschen Bahn hat begonnen. Seit Mittwochnachmittag bestreikt die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) im laufenden Tarifkonflikt den Güterverkehr des Konzerns, wie die Gewerkschaft mitteilte. In der Nacht auf Donnerstag sollen auch die Beschäftigten im Personenverkehr und in der Infrastruktur die Arbeit für fünf Tage niederlegen.

Für die Reisenden will die Bahn erneut rund ein Viertel des sonst üblichen Angebots im Fernverkehr aufrecht halten. Im Regional- und S-Bahnverkehr sind es demnach 40 Prozent. Die GDL will den Streik bis Dienstagmorgen durchziehen. Der fünftägige Arbeitskampf zieht sich erstmals im laufenden Tarifstreit auch über ein Wochenende. In Thüringen und Sachsen ist damit auch das letzte Ferienwochenende vor dem Schulstart am Montag betroffen.

Die Deutsche-Bahn-Tochter DB Cargo rechnete damit, dass sich die Auswirkungen des Arbeitskampfes nach und nach bemerkbar machten. Die Bahn kündigte an, bestimmte Güterzüge in Abstimmung mit den Frachtkunden zu priorisieren. Der Konzern werde versuchen, insbesondere versorgungsrelevante Güter pünktlich zuzustellen./maa/bf/DP/mis