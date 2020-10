Drittes Quartal stimmt Deutsche Post optimistischer - Aktienkurs springt an

BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Post wird für das laufende Jahr optimistischer. Die Bonner erwarten nun für das Gesamtjahr einen operativen Gewinn (Ebit) zwischen 4,1 und 4,4 Milliarden Euro, wie der Logistikkonzern am Mittwoch in Bonn mitteilte. Bisher lagen die Erwartungen des Managements bei 3,5 bis 3,8 Milliarden Euro.

Anleger reagierten begeistert. Der Aktienkurs der Post sprang an, vorübergehend lagen die Titel mit einem Plus von mehr als dreieinhalb Prozent an der Dax-Spitze. Zuletzt legten sie noch um zwei Prozent zu.

Gleichzeitig veröffentlichte der Konzern einige Eckdaten für das dritte Quartal. Das Ebit erreichte demnach 1,37 Milliarden Euro nach 942 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Den Free Cashflow konnten die Bonner von 507 Millionen auf mehr als eine Milliarde Euro steigern. Der Konzern geht zudem von einem durch den Online-Handel getriebenes sehr starkes Weihnachtsgeschäft aus./knd/he