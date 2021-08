Drohen wachstumsstarken Aktien große Einbrüche?

Die Märkte waren am Freitag leicht rückläufig.Doch die großen, wachstumsstarken Aktien schnitten noch schlechter ab als der Gesamtmarkt.

Zendesk und Upwork waren zwei der Aktien, die am letzten Freitag am stärksten betroffen waren.

Wichtige Punkte

Wachstumsstarke Aktien haben sich über weite Strecken des vergangenen Jahres gut entwickelt. Die Anleger scheinen jedoch zunehmend nervös zu sein, ob sie ihre bisherigen Wachstumsraten beibehalten können. Zum Teil sind diese Sorgen der Grund dafür, dass die Börse am Freitag insgesamt Verluste hinnehmen musste. Um 13:30 Uhr EDT war der Dow Jones Industrial Average um 134 Punkte auf 34.951 Punkte gefallen. Der S&P 500 fiel um 21 Punkte auf 4.398, und der Nasdaq Composite verlor 95 Punkte und fiel auf 14.683.

Zu den Absteigern gehörten am Freitag auch namhafte Aktien, aber auch einige kleinere, wachstumsstarke Technologieunternehmen fielen durch überdurchschnittliche Kursverluste auf. Sowohl Upwork als auch Zendesk erlitten Verluste im zweistelligen Prozentbereich, was einige Anleger zu der Frage veranlasst, ob eine breitere Korrektur oder ein Bärenmarkt für wachstumsstarke Aktien bevorstehen könnte. Im Folgenden sehen wir uns an, was diese beiden Unternehmen auf Talfahrt geschickt hat.

Upwork arbeitet sich nach unten

Die Aktien von Upwork fielen am letzten Freitagnachmittag um 12 %. Die jüngsten Ergebnisse des Anbieters eines Marktplatzes, auf dem Freiberufler und Dienstleistungsempfänger miteinander in Kontakt treten können, entsprachen nicht den hohen Erwartungen, und die Aktionäre fragten sich, ob die Zukunft besser aussehen wird.

Auf den ersten Blick sah der Quartalsbericht von Upwork zum zweiten Quartal solide aus. Das Bruttodienstleistungsvolumen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 50 % auf 876 Mio. US-Dollar, und das Wachstum der Stammkundenzahl beschleunigte sich auf 21 %, wobei Upwork im Berichtszeitraum 162.000 Stammkunden verzeichnete. Die Beibehaltung der Kundenausgaben stieg auf 114 %, was die zunehmenden Ausgaben der Stammkunden widerspiegelt, die der Upwork-Plattform treu bleiben.

Die Schlagzeilen von Upwork waren jedoch gemischt. Der Umsatz stieg um 42 % auf 124 Millionen US-Dollar, aber die Auslastung fiel um fast einen ganzen Prozentpunkt auf 14,2 %. Dies führte zu einem größeren Nettoverlust im zweiten Quartal 2020 und fiel auch schwächer aus, als die meisten Investoren erwartet hatten. Auf bereinigter Basis konnte Upwork jedoch mit einem Gewinn von 0,03 US-Dollar pro Aktie einen ähnlich großen Verlust im Vorjahreszeitraum ausgleichen.

Was die Aktionäre von Upwork am meisten erschreckt haben dürfte, war die Prognose, dass sich das Umsatzwachstum im Jahresvergleich im dritten Quartal auf etwa 30 % verlangsamen wird. Wenn sich bei wachstumsstarken Aktien eine Verlangsamung abzeichnet, kann es für ihre Aktienkurse schwierig werden, sich zu halten.

Zendesk ist raus

Andernorts fiel die Aktie von Zendesk am Freitagnachmittag um noch stärkere 14 %. Der Kursrückgang erfolgte ebenfalls nach der Veröffentlichung der Q2-Finanzergebnisse , da die Anleger die Aussichten des Anbieters von Kundendienstsoftware mit Sorge betrachteten.

Die Zahlen von Zendesk waren angemessen. Der Umsatz von 318 Millionen US-Dollar stieg im Jahresvergleich um 29 %. Der bereinigte Nettogewinn stieg leicht an, obwohl ein Anstieg der Anzahl der Aktien den Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sinken ließ. Das Unternehmen gab an, dass es im Quartal mehr als 50 neue Großkundenkonten hinzugewonnen hat, von denen jedes mehr als 250.000 US-Dollar zu den jährlichen wiederkehrenden Einnahmen beitragen wird.

Einige Investoren waren mit der Prognose von Zendesk nicht zufrieden. Das Unternehmen erwartet zum dritten Quartal einen Umsatz von 332 bis 337 Millionen US-Dollar, was nicht mehr ist als das, was die meisten Anleger bereits erwartet hatten. Der Gesamtjahresumsatz von 1,31 bis 1,318 Milliarden US-Dollar deutet ebenfalls darauf hin, dass sich das Wachstum verlangsamen könnte.

Langfristig wird der Erfolg vieler wachstumsstarker Aktien davon abhängen, ob sich die beispiellosen wirtschaftlichen Bedingungen zu Beginn der COVID-19-Pandemie als Wachstumstreiber für günstige längerfristige Trends erweisen oder ob es sich nur um eine einmalige Beule handelt, die in den kommenden Monaten wieder verschwindet. Für diejenigen, denen es nicht gelingt, ihre Dynamik aufrechtzuerhalten, könnten Aktienkursverluste wie diese zur Regel werden.

Der Artikel Drohen wachstumsstarken Aktien große Einbrüche? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, der möglicherweise nicht mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes übereinstimmt. Das Hinterfragen einer Investitionsthese - selbst einer unserer eigenen - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Dan Caplinger auf Englisch verfasst und am 30.07.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Zendesk. The Motley Fool empfiehlt Upwork.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images