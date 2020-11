Drohendes Aus für LNG-Terminal in Wilhelmshaven 'in bisheriger Form'

ESSEN/WILHELMSHAVEN (dpa-AFX) - Das seit langem geplante Flüssigerdgas-Terminal in Wilhelmshaven steht auf der Kippe. Es gebe zu wenig verbindliches Interesse von Partnern, an dem Standort auch entsprechende Kapazitäten für Importe des Rohstoffes zu buchen, teilte der bei dem Großprojekt federführende Energiekonzern Uniper am Freitag mit. Die Absichten der Marktteilnehmer reichten für eine "Fortsetzung in bisheriger Form" nicht aus./jap/DP/jha