Droht die Aufgabe der 14.000 im DAX?

DAX kann die 14.000 nicht halten

Die Rallye im DAX scheint nun wirklich erst einmal beendet zu sein. Skeptisch blickten wir am Morgen auf die Entwicklung der vergangenen Tage mit unserem Händler und stellten einige Quartalsergebnisse aus den USA in den Vordergrund:

Mit dem Bruch der 14.000 am Vormittag traf der Index auf die Unterstützung vom Dienstag. Sie hielt erst einmal, doch mit den Inflationsdaten aus Amerika nach den Verbraucherpreisen sank der Appetithunger der Anleger sinngemäß. Die Unterstützung fiel und der Index verlor nahezu 200 Punkte.

Von diesem Tief konnte er sich zwar etwas erholen, doc bis zum Handelsende wurde der Verlust nur auf 78 Punkte begrenzt, aber nicht aufgeholt.

Folgende Eckdaten und eine damit einhergehende Verdopplung der Handelsspanne zum Vortag umrahmten den Mittwoch:

Eröffnung 14.063,12 Tageshoch 14.063,12 Tagestief 13.830,12 Vortageskurs 14.011,80 Schlusskurs 13.932,97

Mit diesen Daten ergab sich dieser Intraday-Verlauf:

Nachbörslich konnte der Verlust noch verkleinert werden. An der Wall Street setzte ein Reersal ein, der hier für erneute Kaufimpulse sorgen könnte.

Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

Nach diesem Abverkauf am Gesamtmarkt gab es nur wenige DAX-Werte im positiven Terrain. Dazu zählten Fresenius Medical Care, was jedoch eher als Gegenreaktion auf die Verluste der letzten Handelstage zu werten war.

Im Minus notierten Bayer und vor allem auch die Delivery Hero. Aktuelle Zahlen aus dem Unternehmen lasen sich sehr gut. Denn nach einem starken vierten Quartal hat sich der Segmentumsatz im Gesamtjahr 2020 auf 2,8 Milliarden Euro verdoppelt. Insgesamt konnten Bestellungen im Wert von 1,3 Milliarden abgewickelt werden. Dennoch war die Aktie im Minus, was reinen Gewinnmitnahmen geschuldet war.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie wirkte sich dieser Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Über die runde Marke von 14.000 Punkten reden wir seit nunmehr einer Woche. Hier gab es immer wieder Verwerfungen, jedoch keine klare Tendenz. Ob sich dies nach dem heutigen Tag ändert, muss abgewartet werden:

Ob wir am Donnerstag wieder an diese runde Marke anknüpfen können, erfahren Sie gerne am Morgen auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange. Diesmal mit Ingmar Königshofen.

Einen angenehmen Feierabend wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

