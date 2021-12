Druck auf Techwerte lässt nach – Halbleiteraktien gefragt

Nachdem die Nasdaq bislang einen schweren Stand in dieser Woche hatte, lässt der Druck auf europäische Vertreter der Branche so langsam nach. Im Dax setzt sich Infineon an die Spitze und auch in den hinteren Reihen legen die Technologie-Titel wieder zu. Die Zinssorgen aufgrund der hohen Inflation scheinen abzunehmen.

Infineon waren im Dax am Mittwochvormittag vorne mit plus 1,6 Prozent. Aixtron gewannen unter den Favoriten im MDax zwei Prozent, hier nahm Morgan Stanley die Bewertung mit „Equal-weight“ und Kursziel 19 Euro wieder auf. Zuletzt kosteten die Aixtron-Aktien 16,67 Euro, damit stoppten sie einstweilig ihre jüngste Talfahrt.

Unter den Halbleiter-Papieren außerhalb der Dax-Indizes setzten Elmos Semiconductor die Rally fort und erreichten mit fast 52 Euro ein weiteres Hoch seit dem Jahr 2000. Mit plus 4,3 Prozent legten sie nach ihrem Vortagesplus von zwölf Prozent nun noch eine Schippe drauf. Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hatte zudem die Titel nach einer Vereinbarung zum Verkauf des Dortmunder Werkes von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft. Elmos werde fabriklos, schrieb Analyst Christian Sandherr. Der Schritt sei aus taktischen Gründen sehr sinnvoll und er stärke die Finanzbasis des Unternehmens.

