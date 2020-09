Druckmaschinen-Hersteller Koenig & Bauer weitet Sparprogramm aus

WÜRZBURG (dpa-AFX) - Der Druckmaschinen-Hersteller Koenig & Bauer will noch stärker auf die Kostenbremse treten. Das laufende Effizienzprogramm sei weiterentwickelt und ausgeweitet worden, teilte das Unternehmen am Montagabend in Würzburg mit. Nun sollen die Kosten bis 2024 um über 100 Millionen Euro niedriger ausfallen, nach mehr als 70 Millionen Euro zuvor. Die Einmalkosten im laufenden Jahr steigen damit von 30 bis 40 Millionen Euro auf einen "mittleren zweistelligen Millionenbereich". Kurz- und langfristig sind den Angaben zufolge nach den an diesem Montag vom Aufsichtsrat abgesegneten Maßnahmen 700 bis 900 Arbeitsplätze betroffen.

Im laufenden Jahr werde sich die Covid-19-Pandemie negativ auf den Geschäftsverlauf auswirken, hieß es in der Mitteilung weiter. Nach Programmabschluss soll der Umsatz bei rund 1,3 Milliarden Euro liegen. 2019 waren die Erlöse um 0,6 Prozent auf 1,22 Milliarden Euro gesunken./he/tih