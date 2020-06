Du brauchst den Markt nicht zu kaufen

Es gibt eine Debatte darüber, ob Aktien ein Kauf an der Schwelle zu einer V-förmigen Erholung oder eine Bärenfalle inmitten einer globalen Rezession sind.

Auf der einen Seite hast du die berühmten milliardenschweren Investoren.

Und andererseits hast du, nun ja, andere berühmte milliardenschwere Investoren.

Aber es gibt auch solche wie dich und mich…

Sag mir nicht, dass du keine Meinung hast! Die haben wir alle in Zeiten wie diesen:

Die Bullen weisen auf sinkende Infektionsraten bei Covid-19 hin, auf Fortschritte bei Behandlungen und Impfstoffen, auf Volkswirtschaften, die aus dem Lockdown herauskommen, auf Interventionen der Zentralbanken und staatliche Stimuli und auf Börsenindizes, die in den meisten Fällen immer noch weit von ihren Höchstständen entfernt sind.

Die Bären stöhnen und stellen fest, dass wir immer noch keine gute Behandlung für das Virus haben, ein Impfstoff wird frühestens im nächsten Jahr in größerem Umfang auf den Markt kommen, das Wirtschaftswachstum ist in einem noch nie dagewesenen Ausmaß eingebrochen, die Arbeitslosigkeit ist in die Höhe geschnellt, die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen sind unhaltbar und die Aktien haben sich trotz alledem bereits erholt.

Wer hat Recht? Wie immer kann ich beide Seiten sehen.

Aber das Praktische ist, dass ich ein langfristiger Investor in Aktien bin und kein kurzfristiger Market-Timer, der Indizes kauft und verkauft.

Das bedeutet, dass ich mehr Optionen habe - und auch mehr Möglichkeiten, richtig zu liegen.

Das Glas ist halb voll

Es ist möglich - wahrscheinlich - dass einige der langfristigen Aktien in meinem Portfolio in einem harten Handelsumfeld für den Rest des Jahres 2020 und bis ins nächste Jahr hinein leiden könnten.

Als ich diese Unternehmen kaufte, wusste ich jedoch, dass sie sowohl mit Rezessionen als auch mit Booms konfrontiert sein würden. Ich glaube, dass sie von Natur aus überlegene Unternehmen sind, die in allen wirtschaftlichen Klimata besser abschneiden als ihre Rivalen und somit langfristig höhere Renditen erzielen können.

Dieselbe Logik gilt auch für langfristige Investitionen, die ich heute mache.

Ich habe kürzlich Aktien von Davide Campari-Milano gekauft, dem Besitzer von Spirituosen wie Campari, Aperol und Grand Marnier. Dieses italienische Unternehmen hat während der Krise mitangesehen, wie die Aktien ausverkauft wurden und ich habe keinen Zweifel, dass das Jahr 2020 für das Geschäft ein Jahr zum Vergessen sein wird.

Aber glaube ich, dass diese Marken auch in zehn oder 20 Jahren noch beliebt sein werden?

Auf jeden Fall.

Vorausgesetzt, das Unternehmen überlebt (oder wird mit einer Prämie aufgekauft) und die Viruskrise verschwindet letztendlich, kann ein Unternehmen wie dieses heute eine großartige Anschaffung zum richtigen Preis sein, auch wenn das nächste Jahr oder so rau sein wird.

Schenk mir noch einen ein

Oder, wenn du ein ungeduldiger Typ bist, kannst du dich in Unternehmen einkaufen, die heute auch während der Krise florieren.

Zum Beispiel Admiral, Hargreaves Lansdown, Ocado und Tesco halten sich 2020 alle gut.

Die Gefahr ist, dass du zu viel für den Komfort bezahlst, den Rest des Jahres keine roten Zahlen mehr sehen zu müssen. Es ist kaum ein Geheimnis, dass es diesen Unternehmen gut geht. Daher könnten diese Informationen und mehr im Kurs enthalten sein.

Allerdings ist das Investieren nie eine exakte Wissenschaft. Ocado, sagen wir, könnte jetzt auf einem guten Weg zu höheren Gewinnen sein, dank der zusätzlichen Schwierigkeiten im Einzelhandel heutzutage.

Und für all diese Unternehmen hat das jetzt verdiente Geld - im Gegensatz zu den Verlusten, die andere Unternehmen mit weniger Glück erlitten haben - einen realen Wert. Es kann in die Vergrößerung der Wettbewerbsvorteile reinvestiert werden, damit sie auch bei einer Normalisierung der Bedingungen der Konkurrenz einen Schritt voraus bleiben.

So könnten die Aktien noch unterbewertet sein, je nachdem, wie du solche längerfristigen Faktoren einschätzt.

Ich glaube, ich habe jetzt genug…

Auch wenn ich bärischer wäre, würde mir Stockpicking immer noch mehr Optionen geben.

Ich bin vielleicht kein Fan des FTSE100, aber wenn ich die britische Wirtschaft pessimistiv sehen würde, würde ich vor allem keine inländischen Aktien besitzen wollen - Banken wie die Royal Bank of Scotland oder Immobilienmakler wie Foxtons.

Als Stockpicker kann ich implizit mein Portfolio ‘editieren’, um den Besitz von Unternehmen zu meiden, die ich über den Index sonst im Portfolio hätte.

Nicht vergessen

Es lohnt sich immer, daran zu denken, dass die meisten Stockpicker die Tracker-Fonds nicht schlagen können.

Wir glauben, dass dies besonders auf kurzfristige Händler zutrifft, die versuchen zu erraten, wie sich Aktien in den nächsten Monaten, im Gegensatz zu den nächsten Jahren, entwickeln werden.

Wenn du jedoch glaubst, dass sich die Wirtschaft wieder erholen wird, musst du nicht über einen Indexfonds die gleichen Aktien wie alle anderen kaufen.

Wir bei The Motley Fool sind langfristige, geschäftsorientierte Investoren, und wir möchten dich bitten, auch so zu denken.

