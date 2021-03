Du, der Karl-Heinz steigt - UPDATE

Kraft Heinz Co., The - WKN: A14TU4 - ISIN: US5007541064 - Kurs: 39,250 $ (NASDAQ)

Seit 2019 hat sich eine komplexe inverse SKS als charttechnischer Boden ausgebildet. Bei 33,50 USD liegt die Nackenlinie dieser SKS als entscheidende Hürde im Markt. Seit Juni vergangenen Jahres wird diese Hürde attackiert. Diesmal zuletzt erfolgreich, der Kurs bricht dynamisch aus. Das technische Mindest-Projektionsziel aus dem inversen SKS Boden liegt bei 45,xx USD. Kraft Heinz ist die fünftgrößte Position im Portefeuille von Warren Buffetts Investmentfirma Berkshire Hathaway. Sei durchschnittlicher Kaufpreis liegt bei ca. 70 USD.

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)