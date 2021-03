Du willst mit 1.000 Euro deinen Einsatz verdoppeln? Diese Aktie könnte jetzt besonders attraktiv sein!

Du willst mit 1.000 Euro deinen Einsatz verdoppeln? Grundsätzlich könnte jetzt ein weiteres Mal eine Zeit sein, in der man mit trendstarken Wachstumsgeschichten dieses Ziel erreichen kann. Wobei man sich zumindest auf weitere Volatilität einstellen sollte. Tech-Aktien sind zuletzt schließlich wieder deutlich korrigiert.

Ich glaube jedoch, dass die Aktie von Axon Enterprise jetzt gut geeignet sein könnte, um zumindest langfristig dieses Ziel zu erreichen. Warum? Und warum die Aktie jetzt zumindest unternehmensorientiert ein gewisses Momentum aufbaut? Darum soll es im Folgenden etwas näher gehen.

Mit 1.000 Euro Einsatz verdoppeln? Axon Enterprise

Die Aktie von Axon Enterprise besitzt eigentlich eine klare und womöglich inzwischen etwas bekanntere grundlegende Investitionsthese. Das Unternehmen setzt auf nichttödliche Sicherheitslösungen wie Taser. Insbesondere in Zeiten von Polizeigewalt sehen wir stets ein solides Momentum. Die Vision des Managements ist es, langfristig die Kugel überflüssig werden zu lassen. Mit den eigenen Lösungen gehen einige Behörden inzwischen einen Schritt in diese Richtung.

Allerdings sind die Taser nur ein Teil dieser Wachstumsgeschichte mit einem gigantischen Potenzial. Vor allem die Bodycams versprechen viel Fantasie. Nicht nur, dass die Bodycams und das Datenmaterial eine Aufarbeitung kritischer Fälle ermöglichen. Oder auch eine abschreckende Wirkung entfalten. Nein, sondern die gesammelten Daten können außerdem eine Ermittlung im Nachhinein ermöglichen und dadurch mehr Rechtssicherheit geben. Vor allem die Evidence.com-Plattform ist dabei ein wichtiger Schlüssel, der zudem für wiederkehrende Umsätze sorgt. Wobei das ganze Segment inzwischen für ca. 30 % der Umsätze einsteht. Definitiv bemerkenswert.

Axon Enterprise baut jedoch auch weiterhin operativ Momentum auf. Nicht bloß, dass US-Behörden wie die DEA oder der Grenzschutz auf die Lösungen und vor allem die Bodycams setzen. Nein, gemäß einer aktuellen Meldung werden jetzt auch Bodycams in Latisana in Italien verwendet. Das zeigt mir, dass auch die Internationalisierung weiterhin greift und Axon Enterprise die eigenen Lösungen zukünftig womöglich global vermarktet. Eine spannende Perspektive, die weiteres Wachstum mit sich bringt. Für eine Aktie, die den Einsatz verdoppeln soll, ist das natürlich wichtig.

Die fundamentale Bewertung ist preiswerter!

An der Aktie von Axon Enterprise ist jedoch auch die Tech-Korrektur nicht spurlos vorbeigezogen. Mit Blick auf den aktuellen Aktienkurs von 122,30 Euro können wir feststellen, dass der Discount hier inzwischen bei fast 30 % gemessen am Rekordhoch liegt. Das ist wirklich eine Menge und könnte das Potenzial einer Verdopplung des Einsatzes erhöhen.

Derzeit liegt der Börsenwert zudem bei 9 Mrd. US-Dollar, was ebenfalls vergleichsweise klein sein könnte. Vor allem für das langfristig orientierte Potenzial. Gemessen an einem zuletzt ausgewiesenen Quartalsumsatz von 226 Mio. US-Dollar läge das Kurs-Umsatz-Verhältnis inzwischen bei knapp 10. Das könnte preiswert sein. Oder eine Option für eine Aktie, wenn du jetzt beispielsweise mit 1.000 Euro deinen Einsatz verdoppeln willst.

Vincent besitzt Aktien von Axon Enterprise. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Axon Enterprise.

