Du willst vom Fachkräftemangel profitieren – Fanuc ist Automatisierung

Fanuc wird oft übersehen, wenn es um spannende Unternehmen für die Zukunft geht. Ein Grund dafür ist sicherlich die japanische Herkunft, weshalb die Aktie im europäischen Umfeld nicht so bekannt ist. Dabei gibt es durchaus ein paar Gründe, warum du die Fanuc-Aktie kennen solltest:

Fanuc ist der Weltmarktführer bei Industrierobotern. Damit bietet das Unternehmen Lösungen für den zunehmenden Fachkräftemangel.

Die Eigenkapitalquote lag Ende Dezember 2021 bei 87 %. Damit ist das Unternehmen äußerst solide finanziert.

Die operative Marge von Fanuc lag in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021 bei 26 %.

Fanuc ist gesund mit tollen Zukunftsaussichten

Die Entwicklung von Fanuc ist bis zu einem gewissen Grad vom Zustand der Weltwirtschaft abhängig. Vor allem das Geschäft mit Steuerungen für Maschinen und Servotechnologien sowie die eigenen CNC- und Spritzgießmaschinen unterliegen konjunkturellen Abhängigkeiten. Der stabilere Servicebereich und vor allem das Robotergeschäft konnten die Schwankungen in den letzten Jahren jedoch etwas ausgleichen. Fanuc verdiente auch in den schwierigen Jahren solide Margen.

In den letzten fünf Quartalen übertraf der Auftragseingang den erzielten Umsatz zum Teil deutlich. So ist der Auftragsbestand im vergangenen Jahr deutlich gewachsen. Fanuc dürfte daher trotz der weiterhin angespannten Lieferketten mit Rückenwind in das neue Geschäftsjahr ab April starten. Mittel- und langfristig sollte Fanuc von seiner starken Marktposition in den verschiedenen Geschäftsbereichen profitieren.

Um diese zu verteidigen, investiert Fanuc rund 8 bis 10 % des Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Laut einer Studie des Beratungsunternehmens Econsight für das Handelsblatt aus dem Jahr 2019 ist Fanuc das innovativste Unternehmen im Bereich der Robotik. Besonders gelobt wurde, dass das Unternehmen den gesamten Bereich der Robotik abdeckt. Zudem sehen die Experten die Öffnung für Partnerschaften mit anderen Unternehmen für künstliche Intelligenz oder Vernetzung als positiv an.

Wachsender Markt Robotik

Die derzeitige Produktionsgrenze liegt bei 11.000 Robotern. Das Management von Fanuc sieht die volle Kapazitätsauslastung bereits am Horizont. Daher möchte das Unternehmen die Produktionskapazität ohne Umbauten auf 16.500 Einheiten erhöhen. Da die Führungsriege aber mit einem dramatischen Anstieg der Nachfrage rechnet, möchte das Unternehmen in einem nächsten Schritt ein weiteres Werk für die Herstellung von Robotern bauen.

Diese Maßnahme wird zwar den verfügbaren Cashflow belasten. Andererseits ist sie ein sehr positives Signal. Allein die 16.500 Einheiten bedeuten eine Steigerung der Kapazität um 50 %. Die Tatsache, dass diese Expansion nicht ausreicht, stimmt mich zuversichtlich. Es ist auch ein gutes Zeichen, dass Fanuc die Erweiterung rechtzeitig in Angriff nimmt.

Im laufenden Geschäftsjahr bis Ende März liegt die von den Analysten auf Marketscreener.com erwartete freie Cashflow-Rendite bei 3,2 %. Diese Zahl dürfte sich jedoch in den nächsten Jahren relativ schnell relativieren, und die Investition dürfte eine Rendite von mindestens 5 % abwerfen. Ich sehe in der Automatisierung einen großen Wachstumsbereich. Fanuc ist einer der führenden Marktteilnehmer, der aufgrund der Kursverluste im vergangenen Jahr durchaus attraktiv bewertet ist.

Der Artikel Du willst vom Fachkräftemangel profitieren - Fanuc ist Automatisierung ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Florian Hainzl besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images