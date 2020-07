Düngerproduzent Yara steigert Gewinn im Tagesgeschäft - Aktie legt zu

OSLO (dpa-AFX) - Der norwegische Düngerproduzent Yara hat im zweiten Quartal dank niedrigerer Fixkosten und gesunkener Gaspreise seinen operativen Gewinn gesteigert. Ein Umsatzrückgang um fast 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal auf rund 2,9 Milliarden Dollar wegen einer geringeren Düngernachfrage und einer schwächeren Nachfrage der Industrie nach Stickstoff konnte durch die niedrigeren Kosten mehr als ausgeglichen werden. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sondereffekten legte daher um knapp acht Prozent auf 583 Millionen US-Dollar (511 Mio Euro) zu, wie das Unternehmen am Freitag in Oslo mitteilte. Die Aktien legten am Vormittag um vier Prozent zu.

Unter dem Strich verdiente der K+S-Konkurrent jedoch mit 223 Millionen US-Dollar rund drei Prozent weniger als im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres. Das lag aber vor allem an negativen Wechselkurseffekten, während im Vorjahr noch Rückenwind von der Währungsseite kam.

Daneben kündigte Konzernchef Svein Tore Holsether ein Aktienrückkaufprogramm an. Das Unternehmen will fünf Prozent seiner Anteile von Anlegern einschließlich des norwegischen Staats zurückkaufen, sobald der Anfang März vereinbarte Verkauf von einem Viertel der Anteile an der Qatar Fertiliser Company (Qafco) abgeschlossen ist. Im Zuge der Übernahme durch Qatar Petroleum (QP) fließt Yara eine Milliarde US-Dollar zu. Der Abschluss der Transaktion wird in den nächsten zwei bis drei Wochen erwartet.

Die Produktion von Yara blieb im zweiten Quartal von der Corona-Krise weitgehend unbeeinflusst. Holsether zufolge läuft der Betrieb ohne bedeutende Beeinträchtigungen. Aufgrund der Neuordnung in Folge des Qafco-Verkaufs liege die Produktion jedoch um 7 Prozent unter dem Vorjahreswert./ssc/stw/mis