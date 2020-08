Dürfte ich nur eine Aktie kaufen, wäre es diese!

Für die meisten Investoren ist es eine gute Idee, Investitionen breit zu streuen. Zu groß ist die Gefahr, auf das falsche Pferd zu setzen oder im falschen Moment auf das Geld angewiesen zu sein. Ist man aber mit hoher Wahrscheinlichkeit in den nächsten Jahren nicht auf das Geld angewiesen und kann also nicht vermeidbare Kursrückschläge aussitzen, spricht nichts dagegen, alles in eine Aktie zu investieren. Zumindest, wenn man sich sehr sicher ist, ein solides Unternehmen gefunden zu haben, das Jahr für Jahr wächst und eine ordentliche Rendite auf das investierte Kapital erzielt.

Wenn ich mich für eine Aktie entscheiden müsste, wäre es die Microsoft-Aktie.

45 Jahre Wachstum und noch lange nicht am Ende

Microsoft zählt zweifellos zu den stabilsten Unternehmen der Welt. Seit inzwischen mehr als 45 Jahren wächst der Konzern zuverlässig. Den einzigen Rückschlag gab es vor elf Jahren in der Finanzkrise. Damals sind die PC-Verkäufe eingebrochen und haben dafür gesorgt, dass der Umsatz im damaligen Geschäftsjahr um 3 % gegenüber dem Vorjahreswert gesunken ist.

Dank Microsofts sehr breiter Aufstellung hatte die Krise aber keine ernsthaften Konsequenzen. Bereits im darauffolgenden Geschäftsjahr lag der Umsatz wieder deutlich höher. Inzwischen ist das Geschäft noch breiter aufgestellt und weniger auf den Verkauf von Windowslizenzen angewiesen. Das ist einer der Gründe, weshalb die aktuelle Krise praktisch keine wahrnehmbaren Spuren in der Bilanz hinterlässt.

Das Ende Juni abgelaufene Geschäftsjahr war durch und durch von Rekordzahlen geprägt. Der Umsatz ist gegenüber dem letzten Geschäftsjahr um knapp 14 % auf 143 Mrd. Dollar gestiegen. Der Gewinn nach Steuern ist sogar noch deutlicher um 20 % auf 44 Mrd. Dollar in die Höhe geschnellt! Und es gibt jede Menge Anzeichen, dass das Wachstum noch über Jahre weitergehen kann.

Das zeigt sich auch im Aktienkurs, der inzwischen bei 212,48 Dollar liegt (Stand: 10.08.2020). Damit ist der Konzern an der Börse 1,6 Billionen Dollar wert!

Jahr für Jahr steigende Ausschüttungen

Traditionell hat Microsoft nur einen geringen Investitionsbedarf. Zwar ist der Finanzbedarf deutlich gestiegen, seit das Cloudgeschäft durchgestartet ist, da Milliarden in neue Rechenzentren und die Modernisierung bestehender Rechenzentren investiert werden müssen. Aber angesichts der riesigen Gewinne sind diese Investitionen schon fast zu vernachlässigen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden 15 Mrd. Dollar investiert. Die gewaltigen Gewinne haben es aber ermöglicht, dass trotz dieser Investition Dividenden in Höhe von 15 Mrd. gezahlt werden konnten, eigene Aktien für 23 Mrd. zurückgekauft wurden und alte Schulden in Höhe von 5,5 Mrd. Dollar beglichen wurden! Alles ohne die Cashreserven anzufassen, die inzwischen auf fast 140 Mrd. Dollar angeschwollen sind.

Diese finanzielle Schlagkraft ist eine sehr solide Versicherung gegen unerwartete Rückschläge. Allein die Cashreserven bieten jede Menge Sicherheit und gleichzeitig die Möglichkeit, auch riesige Übernahmen ohne die Ausgabe neuer Aktien finanzieren zu können. Eine solche Übernahme in den letzten Jahren war beispielsweise das soziale Netzwerk LinkedIn, das man für 26 Mrd. Dollar übernommen hat.

Microsofts Cloudgeschäft ebnet den Weg zu steigenden Gewinnen

All das hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass der Kurs der Microsoft-Aktie regelrecht explodiert ist. Hätte man beispielsweise vor 10 Jahren Microsoft-Aktien im Wert von 1.000 Euro gekauft, hätte man zum damaligen Kurs von etwa 21 Euro ungefähr 46 Aktien bekommen. Heute wären diese 46 Aktien mehr als 8.000 Euro wert! Obendrauf hätte man natürlich auch noch Dividenden bekommen, was noch mal einige Hundert Euro gewesen wären.

Zwar ist es natürlich nicht sicher, dass auch die nächsten zehn Jahre so phänomenal verlaufen werden, aber wenn der Konzern weiter in dem Tempo wächst, dürfte dem nichts im Wege stehen.

