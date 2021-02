DÜRR - Aktie klettert auf höchsten Stand seit 2019

Dürr AG - WKN: 556520 - ISIN: DE0005565204 - Kurs: 35,460 € (XETRA)

Das Fazit der jüngsten Betrachtung von Anfang Januar ("DÜRR - Die Bullen haben geliefert") lautete wie folgt: "Kurzfristig ist die Aktie etwas heiß gelaufen so dass hier jederzeit mit dem Beginn einer Konsolidierungsphase gerechnet werden muss. Rücksetzer an das Zwischenhoch von Ende November knapp unterhalb von 32 EUR böten sich unter Umständen für einen Neueinstieg auf der Longseite an. Erst unterhalb von 31,80 EUR bekommen die Bären wieder ein wenig Rückenwind, bis dahin bleiben die Käufer am Ruder bei Dürr."

Horizontale Unterstützung als Sprungbrett

Die Anteilsscheine von Dürr setzten exakt an die genannte Unterstützung zurück und drehten von dort aus wieder gen Norden hin ab. In den vergangenen Tagen ist die Aktie nun auf den hächsten Stand seit Mai 2019 geklettert.

Kurzfristig ist der Wert nun wieder reif für Gewinnmitnahmen, oberhalb von 32 EUR bleibt das mittelfristige Chartbild jedoch vorerst uneingeschränkt weiter bullisch. Auf dem aktuellen Kursniveau besteht allerdings kein neuer Handlungsbedarf.

Dürr Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)