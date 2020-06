DUFRY - Bodenbildung vor Abschluss

Dufry AG - WKN: A0HMLM - ISIN: CH0023405456 - Kurs: 35,150 Fr (SIX)

Die Aktie des Schweizer Betreibers von Duty-free-Shops, Dufry, muss den Stoxx600 verlassen. Das wurde heute bekannt gegeben. Wirksam wird der Ausschluss aber erst am 22. Juni. Insgesamt werden 21 Titel in diesem europäischen Index ausgetauscht, darunter auch Werte aus Deutschland wie Hugo Boss, Metro oder Osram.

Was auf den ersten Blick negativ erscheint, muss es aber gar nicht sein. Denn der Kurssturz, der zu dem Ausschluss der Aktie im Index führte, liegt bereits hinter uns. Vielmehr gestaltet sich das Chartbild inzwischen wieder recht ansehnlich.

Der Widerstand bei 34,50 CHF wird im heutigen Handel attackiert, auch gelingt der Sprung über den EMA50. Nun wartet nur mehr das Zwischenhoch bei 38,89 CHF als charttechnische Hürde, darüber dürfte die Aktie zügig das Gap aus dem Monat März bei 46,54 CHF schließen.

Strategische Absicherungen bieten sich in jedem Fall unter dem Maitief bei 22,00 CHF an. Wer rein auf eine Fortsetzung des Ausbruchs und weniger auf eine mittelfristige Bewegung setzen möchte, kann Stopps auch unter das Tief bei 27,55 CHF in den Markt legen.

Aus fundamentaler Sicht ist eine Einschätzung des Jahres 2020 nur insofern möglich, als dass es katastrophal verlaufen wird. Das ist angesichts einer Fünftelung des Kurses seit Jahresanfang bis zum Crashtief im März bei der Dufry-Aktie allerdings eingepreist. Die Kernfrage lautet nun vielmehr, ob der Optimismus des Marktes bezogen auf eine schnelle Erholung der Reisetätigkeit in den kommenden Monaten angebracht ist. Die Zahlen des zweiten Halbjahres werden darüber Auskunft geben.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. CHF 8,91 4,99 7,38 Ergebnis je Aktie in CHF -0,53 - 2,20 KGV - - 16 Dividende je Aktie in CHF 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

