Dufry will Kapital für Übernahme aufnehmen - Advent steigt ein

Zürich (Reuters) - Der von der Coronavirus-Krise schwer getroffene Duty-Free-Shop-Betreiber Dufry hat die Eckwerte für eine bereits angekündigte Kapitalerhöhung vorgelegt.

Über eine Bezugsrechtsemission will die Schweizer Firma eigenen Angaben vom Donnerstag zufolge brutto rund 500 Millionen Franken aufnehmen. Bis zu 415 Millionen Franken sollen dabei vom Finanzinvestor Advent kommen. Advent zeichne die Aktien zu einem Preis von 28,50 Franken. Mit den frischen Mittel will Dufry die im Vormonat angekündigte Übernahme der US-Tochter Hudson finanzieren. Am 6. Oktober sollen die Dufry-Aktionäre auf einer außerordentlichen Generalversammlung über die Kapitalerhöhung abstimmen.