Duke Energy schüttet seit 94 Jahren eine Dividende aus

Der amerikanische Energiekonzern Duke Energy Corp. (ISIN: US26441C2044, NYSE: DUK) zahlt eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,945 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre. Die Ausschüttung erfolgt am 16. Juni 2020 (Record date: 15. Mai 2020).

Insgesamt werden auf das Jahr gerechnet 3,78 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 80,31 US-Dollar (Stand: 7. Mai 2020) ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 4,71 Prozent. Der Konzern mit Firmensitz in Charlotte, North Carolina, zahlt seit 94 Jahren ununterbrochen eine Dividende an die Investoren. Duke Energy zählt mit knapp 30.000 Mitarbeitern zu den größten Energieanbietern in den USA. Im Fiskaljahr 2020 lag der operative Umsatz bei 25,08 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 24,52 Mrd. US-Dollar), wie am 13. Februar berichtet wurde. Der Gewinn betrug 3,71 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,67 Mrd. US-Dollar). Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 11,95 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 58,9 Mrd. US-Dollar (Stand: 7. Mai 2020). Redaktion MyDividends.de