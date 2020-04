DuMont investiert in Regionaltitel - 'Express'-Chefredakteur geht

KÖLN (dpa-AFX) - Nach dem Verkauf mehrerer Regionalzeitungen will die Mediengruppe DuMont einen Millionenbetrag in digitalen Journalismus bei den verbliebenen Kölner Titeln investieren. Die publizistischen Aktivitäten im Geschäftsfeld Regionalmedien werden in einem integrierten Medienhaus in Köln zusammengeführt, das sich vorrangig auf die digitale Weiterentwicklung von "Kölner Stadt-Anzeiger" und "Express" konzentriert, wie die Mediengruppe am Donnerstag mitteilte. Die gedruckten Ausgaben der Zeitungen werde es zugleich weiterhin geben.

Die Neuausrichtung zieht auch personelle Konsequenzen nach sich: Den Vorsitz der Geschäftsleitung des Medienhauses hat interimistisch DuMont-Chef Christoph Bauer inne, der bisherige Geschäftsführer Philipp Froben scheide "im beiderseitigen guten Einvernehmen" Ende April aus dem Unternehmen aus. "Express"-Chefredakteur Constantin Blaß verlasse das Unternehmen, die Position werde es nicht mehr geben. Der Chefredakteur des "Kölner Stadt-Anzeigers", Carsten Fiedler, übernimmt zum 1. Mai zusätzlich die Funktion des Geschäftsführenden Chefredakteurs Newsroom und ist für die publizistische Leitung der beiden Zeitungstitel verantwortlich./rin/DP/eas