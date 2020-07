Dunkin‘ Brands nimmt Dividendenzahlung wieder auf

Die amerikanische Fastfoodkette Dunkin‘ Brands Group Inc. (ISIN: US2655041000, NASDAQ: DNKN) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,4025 US-Dollar ausbezahlen. Die Zahlung erfolgt am 9. September 2020 (Record date 1. September 2020).Damit erhalten die Aktionäre wieder eine Dividende nachdem der Konzern die Ausschüttung im April aufgrund der Coronakrise unterbrochen hatte.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 1,61 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 68,65 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,35 Prozent (Stand: 30. Juli 2020).

Im zweiten Quartal (27. Juni) des Fiskaljahres 2020 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 287,4 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 359,3 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am Donnerstag berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 36,5 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 59,6 Mio. US-Dollar).

Dunkin‘ Brands ging im Juli 2011 an die Börse. Zur Dunkin‘ Brands Group gehören Dunkin‘ Donuts und Baskin-Robbins. Insgesamt gibt es derzeit über 13.000 Dunkin‘ Donuts-Restaurants und knapp 8.000 Baskin-Robbins-Restaurants. Der Firmensitz befindet sich in Canton im US-Bundesstaat Massachusetts.

Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ derzeit mit 9,12 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 5,6 Mrd. US-Dollar (Stand: 30. Juli 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de