Dunkle Wolken für den DAX® im August? - Zertifikate Aktuell vom 30.07.2021

Gibt es so etwas wie ein schwarzes Schaf unter den Handelsmonaten? Wenn man das Jahr auf die einzelnen Monate herunterbricht, war der August nicht unbedingt immer der erfolgreichste für den DAX ®.Laut einer Analyse der HSBC Deutschland hatte der DAX ® im August schon mit Verlusten von 54 Prozent zu kämpfen. Was die Gründe für die Einbrüche sind, weiß Matthias Hüppe. Er verrät, ob der August sich für eine Investition in den DAX ® eignet und wie Anleger sich aufstellen können. Dabei stellt er die Chancen und Risiken gegenüber.Mehr zur August-Performance des DAX® lesen Sie im aktuellen Kundenmagazin (S.49): https://grp.hsbc/6051yg1WJ►Weitere Infos: https://grp.hsbc/6052yg1WK►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6053yg1Wz #Dax #Knockouts #trading