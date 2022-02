Durchblick: Was bedeuten hohe Inflationsraten?

Die Inflation lag im vergangenen Monat im Vergleich zum Vorjahresmonat in Deutschland bei rund fünf Prozent, in den USA sogar bei sieben. Für die Eurozone haben die Statistiker für den vergangenen Monat einen ähnlichen hohen Wert wie in Deutschland gemessen.

Schon die zwei Worte „die Inflation“ sollten Sie hinterfragen. Inflationsraten messen die Teuerungsrate eines definierten Warenkorbs. Ob dieser Warenkorb mit Ihren täglichen Einkäufen harmoniert ist fraglich. Er bildet einen Durchschnitt aller Haushalte nach, keinesfalls Ihre Realität. Wie groß die Unterschiede auch regional sein können, zeigen die Ergebnisse der harmonisierten Verbraucherpreise in den einzelnen Ländern der Eurozone. Während die Eurostaaten des Baltikums überdurchschnittliche Raten von mehr als 10% für den Januar 2022 auswiesen, lagen Frankreich und Portugal mit etwas über drei Prozent unter der durchschnittlichen Entwicklung.

Die regionalen Unterschiede spiegeln sich ebenso in Ihrem individuellen Warenkorb wider, wie die Fragen, ob Sie Mieterin sind, eine Solaranlage besitzen, Diesel tanken oder vegan durchs Leben gehen. Das alles wird sich in Ihrer Inflationsrate widerspiegeln. Es kann also gut sein, dass die Inflationsrate in Ihrem Portemonnaie französische Verhältnisse hinterlässt oder Ihr Problem tatsächlich schon zweistellig ist.

Hohe Inflationsraten verursachen meist nervöse Kapitalmärkte und zwingen die Zentralbanken zum Handeln. In meinem nächsten Beitrag hinterfragen wir Ihren Grad an Nervosität und überlegen uns, was ein inflatorisches Umfeld für Ihre Geldanlage bedeuten könnte. Bis dahin nur nicht nervös werden.

