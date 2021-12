Durchsuchungen bei AfD-Politikern in Bayern

München (Reuters) - Die bayerische Polizei hat nach Berichten über radikale Äußerungen von AfD-Politikern in einer Telegram-Chatgruppe zwei Wohnungen durchsucht.

Dabei handle es sich um Anwesen in Oberbayern und Oberfranken, teilte die Generalstaatsanwaltschaft in München am Dienstag mit. Es bestehe der Verdacht, dass sich die Beschuldigten im Dezember 2020 in der aus etwa 200 Mitgliedern bestehenden Telegram-Gruppe "Alternative Nachrichtengruppe Bayern" geäußert und dabei zu Straftaten aufgefordert hätten.

Ziel der Durchsuchung sei die Sicherung von Beweismitteln, insbesondere der Kommunikation der Chatgruppe. Ob sich der Verdacht erhärte, und ob sich möglicherweise weitere Personen strafbar gemacht hätten, könne erst nach der Auswertung der sichergestellten Beweismittel gesagt werden, darunter Mobiltelefone, sagte ein Sprecher.

Der Bayerische Rundfunk hatte Anfang Dezember über die Chatgruppe berichtet, in der 16 der 18 bayerischen Landtagsabgeordneten und elf der zwölf Bundestagsabgeordneten sowie weitere AfD-Politiker zu finden seien.